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Туризм
https://ria.ru/20201127/kurorty-1586590005.html
Туристы и сотрудники горнолыжного курорта Шерегеш жалуются на проверки
Туристы и сотрудники горнолыжного курорта Шерегеш жалуются на проверки
На одном из популярных российских горнолыжных курортов – Шерегеше – начался горнолыжный сезон, а вместе с ним и проверки, туристам стали выписывать штрафы за... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:59
2020-11-27T12:59
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На одном из популярных российских горнолыжных курортов – Шерегеше – начался горнолыжный сезон, а вместе с ним и проверки, туристам стали выписывать штрафы за несоблюдение масочного режима, сообщает TourDom.ru. В сети появилось видео, где начальник местного отдела гражданской обороны и полицейский составляют административный протокол на гостя, который не надел маску под горнолыжный шлем, полностью закрывающий лицо.По словам владелицы прокатного пункта, такие визиты правоохранителей происходят каждый день. Согласно действующим правилам туристы на Шерегеше обязаны носить маски в туристических зонах, в том числе на канатных дорогах, а также соблюдать социальную дистанцию. В пунктах проката в этом сезоне запретили сдавать в аренду элементы экипировки: например, горнолыжные перчатки и маски. Получить там можно только комплект лыж, сноуборд, ботинки. Проверяют на курорте не только туристов, но и предпринимателей. Один из них поделился впечатлениями в профессиональном чате: "Сезон начался – это хорошая новость, а из плохого – что мало снега и замучили Росгвардия, ОБЭП, Роспотребнадзор, администрация. Причем ежедневно что-то новенькое. Проверяют наличие кальянов, индивидуальных средств защиты, дезсредств и соблюдение дистанции". По его словам, требуют использовать только медицинские маски. "У меня на комплексе больше 100 человек работает и каждые два часа менять одноразовые – это расход колоссальный, поэтому мы пользуемся многоразовыми, далее стираем и гладим их", — пишет он. Ранее туркомпании Шерегеша оценили прогноз местных властей о двух миллионах туристов, которых этой зимой ждут на кузбасском курорте (в прошлый раз насчитали 1,3 миллиона). Представители турбизнеса уверены, что из-за коронавируса и ограничений, а также участившихся проверок, турпоток по сравнению с прошлым годом скорее снизится, чем вырастет.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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коронавирус в россии, курорт, туризм, туристы, новости - туризм, отдых

Туристы и сотрудники горнолыжного курорта Шерегеш жалуются на проверки

12:59 27.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest"
Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На одном из популярных российских горнолыжных курортов – Шерегеше – начался горнолыжный сезон, а вместе с ним и проверки, туристам стали выписывать штрафы за несоблюдение масочного режима, сообщает TourDom.ru.
В сети появилось видео, где начальник местного отдела гражданской обороны и полицейский составляют административный протокол на гостя, который не надел маску под горнолыжный шлем, полностью закрывающий лицо.
"Давайте откроем утвержденный перечень защиты органов дыхания и посмотрим, есть ли там ваш шлем. Понимаете, законодатель определил все четко: нарушил – не нарушил. Нет разных оттенков", – говорит проверяющий.
По словам владелицы прокатного пункта, такие визиты правоохранителей происходят каждый день. Согласно действующим правилам туристы на Шерегеше обязаны носить маски в туристических зонах, в том числе на канатных дорогах, а также соблюдать социальную дистанцию. В пунктах проката в этом сезоне запретили сдавать в аренду элементы экипировки: например, горнолыжные перчатки и маски. Получить там можно только комплект лыж, сноуборд, ботинки.
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Проверяют на курорте не только туристов, но и предпринимателей. Один из них поделился впечатлениями в профессиональном чате: "Сезон начался – это хорошая новость, а из плохого – что мало снега и замучили Росгвардия, ОБЭП, Роспотребнадзор, администрация. Причем ежедневно что-то новенькое. Проверяют наличие кальянов, индивидуальных средств защиты, дезсредств и соблюдение дистанции".
По его словам, требуют использовать только медицинские маски. "У меня на комплексе больше 100 человек работает и каждые два часа менять одноразовые – это расход колоссальный, поэтому мы пользуемся многоразовыми, далее стираем и гладим их", — пишет он.
Ранее туркомпании Шерегеша оценили прогноз местных властей о двух миллионах туристов, которых этой зимой ждут на кузбасском курорте (в прошлый раз насчитали 1,3 миллиона). Представители турбизнеса уверены, что из-за коронавируса и ограничений, а также участившихся проверок, турпоток по сравнению с прошлым годом скорее снизится, чем вырастет.
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