https://ria.ru/20201127/krasnoyarsk-1586574622.html

В Красноярске зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ

В Красноярске зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ

В Красноярске, где в пятницу введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первого класса опасности, зафиксировано превышение концентрации загрязняющих... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T11:21

2020-11-27T11:21

2020-11-27T11:21

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. В Красноярске, где в пятницу введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первого класса опасности, зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба минэкологии края.Ранее сообщалось, что в Красноярске 14 часов (10.00 мск) пятницы до 14 часов понедельника ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и объявляются НМУ первой степени опасности."Отборы проб атмосферного воздуха проводились во всех районах города. Результаты показали превышения концентраций по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота до 1,5 ПДК. Датчики автоматизированных постов наблюдения территориальной сети показали превышения по сероводороду в микрорайоне Солнечном до 1,9 ПДК, а также в микрорайоне Покровка по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДК. Отметим, что датчики общественников также фиксируют повышенный уровень загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что с четверга на телефон горячей линии министерства поступило 27 звонков. В министерстве отметили, что в период НМУ предприятия города обязаны снизить выбросы.

https://ria.ru/20201127/krasnoyarsk-1586550063.html

https://ria.ru/20201105/reka-1583165952.html

красноярск

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красноярск, происшествия