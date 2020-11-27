https://ria.ru/20201127/koykomesta-1586593429.html

Омской области не нужна федпомощь для увеличения коечного фонда

Омской области не нужна федпомощь для увеличения коечного фонда

Федеральная помощь по коечному фонду Омской области не требуется, резерв коечного фонда на сегодня составляет 26%, заявил в пятницу губернатор Омской области... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:36

2020-11-27T12:36

2020-11-27T12:36

омская область

александр бурков

омская область

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ОМСК, 27 ноя — РИА Новости. Федеральная помощь по коечному фонду Омской области не требуется, резерв коечного фонда на сегодня составляет 26%, заявил в пятницу губернатор Омской области Александр Бурков во время пресс-конференции."По коечному фонду помощь Омской области не нужна - у нас есть кислородный завод, который обеспечивает не только наш регион, но и другие… Сейчас в Омской области 3660 ковидных коек, с учетом 30 коек военного госпиталя Минобороны (они отданы под гражданских лиц) и 50 коек ФМБА. По итогу процент (свободного) коечного фонда у нас на сегодня превышает федеральные требования, у нас 26% коечного фонда (свободно)", - сообщил Александр Бурков на пресс-конференции.Губернатор отметил, что ковидные койки уже оборудованы и на них размещают пациентов в районах Омской области, таких как Калачинский, Тарский, Большереченский и другие. Ожидается открытие коек еще в пяти центральных райбольницах. Кроме того, регион располагает местами в санатории "Мир", где есть 80 мест.

https://ria.ru/20201127/omsk-1586561400.html

омская область

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александр бурков, омская область