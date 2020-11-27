https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586649551.html

В России зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом

В России зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом

Повторные случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в России, данные были опубликованы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:47

2020-11-27T16:47

2020-11-27T16:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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БУДАПЕШТ, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Повторные случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в России, данные были опубликованы, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Есть, они были опубликованы", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли в России зафиксированы повторные случаи заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество