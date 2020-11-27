https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586640826.html
Ученые спрогнозировали стабилизацию ситуации с COVID-19 в России
Ученые спрогнозировали стабилизацию ситуации с COVID-19 в России
Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции стоит ожидать к лету, этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета и... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:12
2020-11-27T16:12
2020-11-27T16:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции стоит ожидать к лету, этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета и вакцинация, заявил проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.В свою очередь профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом "Эпидемиология" в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова подчеркнула, что на сегодня очень важно создать коллективный иммунитет, так называемую иммунную прослойку."Пандемия пока не имеет тенденций к снижению… Мы столкнулись с новой инфекцией. У нас нет иммунитета к этой инфекции. Создание коллективного иммунитета – вопрос номер один. Иначе преодолеть эту пандемию будет невозможно. Только путем переболевания получаем естественный иммунитет, но так как это новая инфекция, мы не знаем, насколько он длителен", - сказала Гафарова.Руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок подчеркнул, что если антитела в крови переболевших COVID-19 будут держаться длительный период времени, тогда есть хорошие шансы, что к 2022 году человечество "скинет бремя пандемии"."Вакцина и лекарства к этому времени уже хорошие появятся. Человек будет, конечно, заболевать. Этот коронавирус с нами навсегда, но не каждый год. Страх пропадет", - считает Оберемок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции стоит ожидать к лету, этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета и вакцинация, заявил проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.
"Где-то к лету есть шанс, с подключением вакцинации, что критическая точка будет преодолена. Коронавирус никуда не денется, но есть шанс, что ситуация более менее стабилизируется", - сказал Кубышкин в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В свою очередь профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом "Эпидемиология" в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова подчеркнула, что на сегодня очень важно создать коллективный иммунитет, так называемую иммунную прослойку.
"Пандемия пока не имеет тенденций к снижению… Мы столкнулись с новой инфекцией. У нас нет иммунитета к этой инфекции. Создание коллективного иммунитета – вопрос номер один. Иначе преодолеть эту пандемию будет невозможно. Только путем переболевания получаем естественный иммунитет, но так как это новая инфекция, мы не знаем, насколько он длителен", - сказала Гафарова.
Руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок подчеркнул, что если антитела в крови переболевших COVID-19 будут держаться длительный период времени, тогда есть хорошие шансы, что к 2022 году человечество "скинет бремя пандемии".
"Вакцина и лекарства к этому времени уже хорошие появятся. Человек будет, конечно, заболевать. Этот коронавирус с нами навсегда, но не каждый год. Страх пропадет", - считает Оберемок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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