https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586640826.html

Ученые спрогнозировали стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

Ученые спрогнозировали стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции стоит ожидать к лету, этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета и... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:12

2020-11-27T16:12

2020-11-27T16:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции стоит ожидать к лету, этому будет способствовать выработка коллективного иммунитета и вакцинация, заявил проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин.В свою очередь профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом "Эпидемиология" в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова подчеркнула, что на сегодня очень важно создать коллективный иммунитет, так называемую иммунную прослойку."Пандемия пока не имеет тенденций к снижению… Мы столкнулись с новой инфекцией. У нас нет иммунитета к этой инфекции. Создание коллективного иммунитета – вопрос номер один. Иначе преодолеть эту пандемию будет невозможно. Только путем переболевания получаем естественный иммунитет, но так как это новая инфекция, мы не знаем, насколько он длителен", - сказала Гафарова.Руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок подчеркнул, что если антитела в крови переболевших COVID-19 будут держаться длительный период времени, тогда есть хорошие шансы, что к 2022 году человечество "скинет бремя пандемии"."Вакцина и лекарства к этому времени уже хорошие появятся. Человек будет, конечно, заболевать. Этот коронавирус с нами навсегда, но не каждый год. Страх пропадет", - считает Оберемок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586611676.html

https://ria.ru/20201127/ispytanie-1586628407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество