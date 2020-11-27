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Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов
Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов
Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:07
2020-11-27T16:07
распространение нового коронавируса
михаил гельфанд
ирина шихман
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными."У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил гельфанд, ирина шихман, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов

16:07 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.
Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными.
"У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"
По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ГельфандИрина ШихманКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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