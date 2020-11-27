https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586639867.html

Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов

Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов

Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:07

2020-11-27T16:07

2020-11-27T16:07

распространение нового коронавируса

михаил гельфанд

ирина шихман

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1400x0_80_0_0_bd2a40203681899bb34a5e60b3af5b94.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными."У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гельфанд, ирина шихман, коронавирус covid-19, здоровье - общество