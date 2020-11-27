https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586632572.html

Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19

Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам РФ сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T15:30

2020-11-27T15:30

2020-11-27T15:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам РФ сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса."Вы должны сообщить о готовности, с приложением плана региона, по проведению вакцинации", - сказала Голикова в ходе совещания с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ.Она уточнила, что регионы РФ должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины внутри субъекта, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава для обеспечения температурного режима. А также о количестве обученного для проведения вакцинации медперсонала, о перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, а также информацию о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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