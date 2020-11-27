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Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19
Голикова поручила регионам сообщить о готовности к вакцинации от COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам РФ сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T15:30
2020-11-27T15:30
2020-11-27T15:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила регионам РФ сообщить о готовности к вакцинации от коронавируса."Вы должны сообщить о готовности, с приложением плана региона, по проведению вакцинации", - сказала Голикова в ходе совещания с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента РФ.Она уточнила, что регионы РФ должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины внутри субъекта, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава для обеспечения температурного режима. А также о количестве обученного для проведения вакцинации медперсонала, о перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, а также информацию о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество