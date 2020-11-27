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В Москве откроют 12 новых КТ-центров для больных COVID-19
В Москве откроют 12 новых КТ-центров для больных COVID-19
Дополнительно 12 новых КТ-центров для пациентов с COVID откроют в Москве, выдавать противовирусные препараты от коронавируса теперь будут и работники скорой... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:36
2020-11-27T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дополнительно 12 новых КТ-центров для пациентов с COVID откроют в Москве, выдавать противовирусные препараты от коронавируса теперь будут и работники скорой помощи, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, 300 сотрудников МФЦ направлены на работу в поликлиники, они усиливают колл-центр."Принято решение, что выдавать противовирусные препараты также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов. В случае, если человек отказывается от госпитализации или по состоянию здоровья он не требует госпитализации, чтобы сократить время доставки лекарств этой категории, непосредственно будут выдавать работники или бригада скорой помощи, которая выезжает на вызов, и не будем терять время на ожидание врача из поликлиники", - рассказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве откроют 12 новых КТ-центров для больных COVID-19

13:36 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дополнительно 12 новых КТ-центров для пациентов с COVID откроют в Москве, выдавать противовирусные препараты от коронавируса теперь будут и работники скорой помощи, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Особая нагрузка в настоящее время ложится на поликлиники, на амбулаторную помощь. Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, принято решение, что мы открываем дополнительно 12 новых КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов", - рассказала Ракова.

По ее словам, 300 сотрудников МФЦ направлены на работу в поликлиники, они усиливают колл-центр.
"Принято решение, что выдавать противовирусные препараты также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов. В случае, если человек отказывается от госпитализации или по состоянию здоровья он не требует госпитализации, чтобы сократить время доставки лекарств этой категории, непосредственно будут выдавать работники или бригада скорой помощи, которая выезжает на вызов, и не будем терять время на ожидание врача из поликлиники", - рассказала Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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