https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586606515.html

В Москве откроют 12 новых КТ-центров для больных COVID-19

В Москве откроют 12 новых КТ-центров для больных COVID-19

Дополнительно 12 новых КТ-центров для пациентов с COVID откроют в Москве, выдавать противовирусные препараты от коронавируса теперь будут и работники скорой... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:36

2020-11-27T13:36

2020-11-27T13:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Дополнительно 12 новых КТ-центров для пациентов с COVID откроют в Москве, выдавать противовирусные препараты от коронавируса теперь будут и работники скорой помощи, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По ее словам, 300 сотрудников МФЦ направлены на работу в поликлиники, они усиливают колл-центр."Принято решение, что выдавать противовирусные препараты также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов. В случае, если человек отказывается от госпитализации или по состоянию здоровья он не требует госпитализации, чтобы сократить время доставки лекарств этой категории, непосредственно будут выдавать работники или бригада скорой помощи, которая выезжает на вызов, и не будем терять время на ожидание врача из поликлиники", - рассказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586497778.html

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