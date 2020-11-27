https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586606384.html

Иммунолог раскритиковал сообщения о выпадении зубов после коронавируса

Иммунолог раскритиковал сообщения о выпадении зубов после коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости скептически отнесся к сообщениям о... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:36

2020-11-27T13:36

2020-11-27T13:37

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости скептически отнесся к сообщениям о том, что среди последствий коронавируса может оказаться выпадение зубов и проблемы с деснами.Ранее The New York Times рассказал истории нескольких человек, переболевших коронавирусом, у которых начали выпадать зубы и появились проблемы с деснами."Я в первый раз такое слышу. У моих пациентов, а их у меня достаточно, ни у одного не было проблем с зубами, по крайней мере пока. Может быть, еще мало времени прошло", - прокомментировал новость Жемчугов.По его словам, среди известных последствий коронавируса есть достаточно серьезные осложнения, в частности, связанные с поражением сосудов и нервной системы."Этого вполне достаточно, чтобы этим постковидным синдромом заняться всерьез и говорить о курсах реабилитации", - отметил Жемчугов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество