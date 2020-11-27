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Иммунолог раскритиковал сообщения о выпадении зубов после коронавируса
Иммунолог раскритиковал сообщения о выпадении зубов после коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости скептически отнесся к сообщениям о... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:36
2020-11-27T13:37
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости скептически отнесся к сообщениям о том, что среди последствий коронавируса может оказаться выпадение зубов и проблемы с деснами.Ранее The New York Times рассказал истории нескольких человек, переболевших коронавирусом, у которых начали выпадать зубы и появились проблемы с деснами."Я в первый раз такое слышу. У моих пациентов, а их у меня достаточно, ни у одного не было проблем с зубами, по крайней мере пока. Может быть, еще мало времени прошло", - прокомментировал новость Жемчугов.По его словам, среди известных последствий коронавируса есть достаточно серьезные осложнения, в частности, связанные с поражением сосудов и нервной системы."Этого вполне достаточно, чтобы этим постковидным синдромом заняться всерьез и говорить о курсах реабилитации", - отметил Жемчугов.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Иммунолог раскритиковал сообщения о выпадении зубов после коронавируса

13:36 27.11.2020 (обновлено: 13:37 27.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник около пациента в реанимационном отделении в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник около пациента в реанимационном отделении в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости скептически отнесся к сообщениям о том, что среди последствий коронавируса может оказаться выпадение зубов и проблемы с деснами.
Ранее The New York Times рассказал истории нескольких человек, переболевших коронавирусом, у которых начали выпадать зубы и появились проблемы с деснами.
"Я в первый раз такое слышу. У моих пациентов, а их у меня достаточно, ни у одного не было проблем с зубами, по крайней мере пока. Может быть, еще мало времени прошло", - прокомментировал новость Жемчугов.
По его словам, среди известных последствий коронавируса есть достаточно серьезные осложнения, в частности, связанные с поражением сосудов и нервной системы.
"Этого вполне достаточно, чтобы этим постковидным синдромом заняться всерьез и говорить о курсах реабилитации", - отметил Жемчугов.
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