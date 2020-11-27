Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586600732.html
Лукашенко назвал COVID-19 политической и экономической болезнью
Лукашенко назвал COVID-19 политической и экономической болезнью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 - это политическая и экономическая болезнь, и если стране надо... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:07
2020-11-27T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718457_341:704:2730:2048_1400x0_80_0_0_39f7f63a202f029218352082601ddd4c.jpg
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 - это политическая и экономическая болезнь, и если стране надо "отгородиться" от кого-то, граница закрывается "под видом ковида".Лукашенко в пятницу провел встречу с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске, передает Sputnik Беларусь.Как обратил внимание глава государства, он еще в начале распространения коронавируса в Белоруссии предупреждал, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники."Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили. Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав", - добавил президент.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом, темпы суточного прироста случаев инфицирования также превышают показатели в первую волну коронавируса. Так, число выявленных случаев коронавируса в республике достигло 130 012, а за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования – 1588.Белоруссия с 29 октября в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины, за некоторыми исключениями. Однако позже Лукашенко заявил, что это решение не содержит политических причин, является временным и связано с эпидемиологической ситуацией в мире.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586594779.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577718457_595:700:2393:2048_1400x0_80_0_0_90405b82251a3f103d2cc000480562c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал COVID-19 политической и экономической болезнью

13:07 27.11.2020
 
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / TUT.by
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 - это политическая и экономическая болезнь, и если стране надо "отгородиться" от кого-то, граница закрывается "под видом ковида".
Лукашенко в пятницу провел встречу с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске, передает Sputnik Беларусь.

"Это уже не просто ваша (врачей – ред.) проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид", - заявил Лукашенко.

Как обратил внимание глава государства, он еще в начале распространения коронавируса в Белоруссии предупреждал, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники.
"Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили. Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав", - добавил президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом, темпы суточного прироста случаев инфицирования также превышают показатели в первую волну коронавируса. Так, число выявленных случаев коронавируса в республике достигло 130 012, а за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования – 1588.
Белоруссия с 29 октября в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины, за некоторыми исключениями. Однако позже Лукашенко заявил, что это решение не содержит политических причин, является временным и связано с эпидемиологической ситуацией в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
Вчера, 12:41Распространение нового коронавируса
Лукашенко считает, что Белоруссия выбрала верный способ борьбы с COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Названы защищающие от рака продукты
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
Лента новостейМолния