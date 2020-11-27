https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586600732.html

Лукашенко назвал COVID-19 политической и экономической болезнью

Лукашенко назвал COVID-19 политической и экономической болезнью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 - это политическая и экономическая болезнь, и если стране надо... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:07

2020-11-27T13:07

2020-11-27T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 - это политическая и экономическая болезнь, и если стране надо "отгородиться" от кого-то, граница закрывается "под видом ковида".Лукашенко в пятницу провел встречу с коллективом шестой городской клинической больницы в Минске, передает Sputnik Беларусь.Как обратил внимание глава государства, он еще в начале распространения коронавируса в Белоруссии предупреждал, что очень важно в противодействии инфекции не допустить паники."Главное при лечении этих больных - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил в свое время, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили. Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился. Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав", - добавил президент.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом, темпы суточного прироста случаев инфицирования также превышают показатели в первую волну коронавируса. Так, число выявленных случаев коронавируса в республике достигло 130 012, а за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов. На прошлой неделе был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев инфицирования – 1588.Белоруссия с 29 октября в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины, за некоторыми исключениями. Однако позже Лукашенко заявил, что это решение не содержит политических причин, является временным и связано с эпидемиологической ситуацией в мире.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586594779.html

минск

белоруссия

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коронавирус covid-19, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире