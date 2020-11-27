https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586589627.html
В центре "Вектор" рассказали об исследованиях коронавируса
В центре "Вектор" рассказали об исследованиях коронавируса
Центр "Вектор" проводит исследования коронавируса и его смешения с сезонными вирусами, разрабатываются методы его диагностики, сообщил заведующий отделом... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T12:24
2020-11-27T12:24
2020-11-27T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/93763/49/937634975_0:0:1772:997_1400x0_80_0_0_de57e72155f44656b27ab749a3aa2aeb.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Центр "Вектор" проводит исследования коронавируса и его смешения с сезонными вирусами, разрабатываются методы его диагностики, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Проводятся исследования коронавируса, разработка методов его диагностики, детали патогенеза вируса на модельных животных. В частности, проводятся исследования смешанных инфекций коронавируса с сезонными инфекциями, которые вызывают респираторные вирусные заболевания - грипп. То есть вирусологическая часть живет отлично", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/93763/49/937634975_197:0:1772:1181_1400x0_80_0_0_a68bb96007dfc9c8c1652a8486408a02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество