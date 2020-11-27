https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586589627.html

В центре "Вектор" рассказали об исследованиях коронавируса

В центре "Вектор" рассказали об исследованиях коронавируса

Центр "Вектор" проводит исследования коронавируса и его смешения с сезонными вирусами, разрабатываются методы его диагностики, сообщил заведующий отделом... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:24

2020-11-27T12:24

2020-11-27T12:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Центр "Вектор" проводит исследования коронавируса и его смешения с сезонными вирусами, разрабатываются методы его диагностики, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков."Проводятся исследования коронавируса, разработка методов его диагностики, детали патогенеза вируса на модельных животных. В частности, проводятся исследования смешанных инфекций коронавируса с сезонными инфекциями, которые вызывают респираторные вирусные заболевания - грипп. То есть вирусологическая часть живет отлично", - сказал Рыжиков на пресс-конференции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество