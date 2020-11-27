https://ria.ru/20201127/kirgiziya-1586658964.html

Врио президента Киргизии выступил за сохранение статуса русского языка

Врио президента Киргизии выступил за сохранение статуса русского языка

И.о. президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что поддерживает сохранение в стране официального статуса русского языка. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T17:28

2020-11-27T17:28

2020-11-27T17:29

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чингиз айтматов

киргизия

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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. И.о. президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что поддерживает сохранение в стране официального статуса русского языка.Ранее член недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы - конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Свое предложение он аргументировал тем, что "молодежь перестала разговаривать на киргизском языке" потому, что "нет потребности в нем". В пятницу член конституционного совещания Нурлан Шерипов заявил, что официальный статус русского языка в новой редакции конституции Киргизии менять не будут."Я приветствую решение членов конституционного совещания об утверждении кыргызского языка государственным, а русского - официальным", - цитирует заявление Мамытова пресс-служба главы государства.По словам и.о. президента, русский язык для киргизстанцев является очень близким. "Исторически сложилось так, что русский язык сыграл огромную прогрессивную роль в формировании кыргызской культуры и системы просвещения. Именно через русский язык кыргызы познавали мир и, наоборот, мир познавал кыргызов. Ярким примером этому служат великие творения Чингиза Айтматова", - подчеркнул он.Как добавил Мамытов, в республике "недопустимы политические игры и всякие инсинуации вокруг языкового вопроса", а "языковой фактор надо рассматривать как фактор стабильности и межнационального согласия в обществе"."Кыргызстан и Россия были и всегда будут друзьями. Исторический путь наших стран во многом похож. Россия - основной стратегический партнер Кыргызстана. Сегодня в рамках ЕАЭС потребность в знании русского языка возрастает, учитывая, что именно русский язык является главным средством коммуникации в рамках евразийского объединения. Уверен, что официальный язык станет хорошей основой на пути дальнейшего взаимодействия между нашими странами", - уточнил Мамытов.Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии наряду со статусом государственного – киргизского языка.Ранее парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.

https://ria.ru/20201126/russkiy-1586483841.html

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евразийский экономический союз, чингиз айтматов, киргизия, в мире