https://ria.ru/20201127/jennifer-lopez-1586440884.html
Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла
Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла
Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T00:26
2020-11-27T00:26
2020-11-27T00:26
шоубиз
знаменитости
звезды
дженнифер лопес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155957/11/1559571117_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_c219dfb1b639ed5e1802b938a10286d8.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового сингла In the morning.Откровенный снимок сделали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые ранее работали с такими супермоделями, как Белла Хадид, Кара Делевинь и Кейт Мосс.За несколько часов с момента публикации изображение набрало более шести миллионов лайков и 100 тысяч комментариев. Пользователи написали, что 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит "убийственно", а о таком теле и фигуре многим "остается только мечтать".Поп-звезда сообщила, что сингл выйдет уже в эту пятницу, сразу после Дня благодарения. Этот день также известен в США, как Черная пятница и День музыкального магазина. В этот международный праздник меломаны "охотятся" на винил. Правда, пока неизвестно, выйдет ли новая работа певицы на подобных носителях.
https://ria.ru/20201124/lopez-1585913008.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155957/11/1559571117_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_354cf53124de2507111ce5fe929f753b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, дженнифер лопес
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового сингла In the morning.
"Сюрприз! Вот официальная обложка In the morning", – написала Лопес.
Откровенный снимок сделали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые ранее работали с такими супермоделями, как Белла Хадид, Кара Делевинь и Кейт Мосс.
За несколько часов с момента публикации изображение набрало более шести миллионов лайков и 100 тысяч комментариев. Пользователи написали, что 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит "убийственно", а о таком теле и фигуре многим "остается только мечтать".
Поп-звезда сообщила, что сингл выйдет уже в эту пятницу, сразу после Дня благодарения. Этот день также известен в США, как Черная пятница и День музыкального магазина. В этот международный праздник меломаны "охотятся" на винил. Правда, пока неизвестно, выйдет ли новая работа певицы на подобных носителях.