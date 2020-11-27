https://ria.ru/20201127/jennifer-lopez-1586440884.html

Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла

Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T00:26

2020-11-27T00:26

2020-11-27T00:26

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового сингла In the morning.Откровенный снимок сделали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые ранее работали с такими супермоделями, как Белла Хадид, Кара Делевинь и Кейт Мосс.За несколько часов с момента публикации изображение набрало более шести миллионов лайков и 100 тысяч комментариев. Пользователи написали, что 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит "убийственно", а о таком теле и фигуре многим "остается только мечтать".Поп-звезда сообщила, что сингл выйдет уже в эту пятницу, сразу после Дня благодарения. Этот день также известен в США, как Черная пятница и День музыкального магазина. В этот международный праздник меломаны "охотятся" на винил. Правда, пока неизвестно, выйдет ли новая работа певицы на подобных носителях.

https://ria.ru/20201124/lopez-1585913008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, дженнифер лопес