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Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла
Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла
Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T00:26
2020-11-27T00:26
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового сингла In the morning.Откровенный снимок сделали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые ранее работали с такими супермоделями, как Белла Хадид, Кара Делевинь и Кейт Мосс.За несколько часов с момента публикации изображение набрало более шести миллионов лайков и 100 тысяч комментариев. Пользователи написали, что 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит "убийственно", а о таком теле и фигуре многим "остается только мечтать".Поп-звезда сообщила, что сингл выйдет уже в эту пятницу, сразу после Дня благодарения. Этот день также известен в США, как Черная пятница и День музыкального магазина. В этот международный праздник меломаны "охотятся" на винил. Правда, пока неизвестно, выйдет ли новая работа певицы на подобных носителях.
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знаменитости, звезды, дженнифер лопес

Дженнифер Лопес снялась обнаженной для обложки нового сингла

00:26 27.11.2020
 
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной. На такой смелый шаг певица и актриса решилась ради обложки нового сингла In the morning.
"Сюрприз! Вот официальная обложка In the morning", – написала Лопес.
Откровенный снимок сделали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые ранее работали с такими супермоделями, как Белла Хадид, Кара Делевинь и Кейт Мосс.
За несколько часов с момента публикации изображение набрало более шести миллионов лайков и 100 тысяч комментариев. Пользователи написали, что 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит "убийственно", а о таком теле и фигуре многим "остается только мечтать".
Поп-звезда сообщила, что сингл выйдет уже в эту пятницу, сразу после Дня благодарения. Этот день также известен в США, как Черная пятница и День музыкального магазина. В этот международный праздник меломаны "охотятся" на винил. Правда, пока неизвестно, выйдет ли новая работа певицы на подобных носителях.
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