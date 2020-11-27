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Модель решила проверить мужчин на верность и пришла к шокирующим выводам
Модель решила проверить мужчин на верность и пришла к шокирующим выводам
Фотомодель из Лос-Анджелеса Пейдж Вулен (Paige Woolen) решила помочь женщинам проверить их парней на верность, и была удивлена реакцией некоторых мужчин... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:37
2020-11-27T16:37
2020-11-27T16:37
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фотомодель из Лос-Анджелеса Пейдж Вулен (Paige Woolen) решила помочь женщинам проверить их парней на верность, и была удивлена реакцией некоторых мужчин. Результат ее эксперимента опубликовала газета Daily Mail.Пейдж по просьбе своих подписчиц писала сообщения их парням. Она была в шоке от того, что некоторые мужчины моментально отказывались от своих возлюбленных и в переписке врали ей, что у них нет девушки. При этом в их инстаграм-аккаунтах были совместные фото со второй половинкой. Несколько диалогов с парнями модель выложила в Сеть.— Привет— Ого, привет— Ты очень милый— Я? Ты выглядишь как супермодель!— Ха-ха, у тебя есть девушка?— Нет. Ты сейчас в Лос-Анджелесе? Я нахожусь тут постоянно по работе, давай встретимся.Эксперимент девушки разделил пользователей Сети на два лагеря: одни посчитали ее провокатором, а другие назвали героем.При этом фотомодель отметила, что, к счастью, значительная часть мужчин, находившихся в отношениях, не попадалась на ее наживку. Часть парней отвечали Пейдж довольно резко и сообщали ей, что состоят в отношениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/biber-1577605610.html
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лос-анджелес, сша, в мире
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Фотомодель из Лос-Анджелеса
Пейдж Вулен (Paige Woolen) решила помочь женщинам проверить их парней на верность, и была удивлена реакцией некоторых мужчин. Результат ее эксперимента опубликовала газета Daily Mail
.
Пейдж по просьбе своих подписчиц писала сообщения их парням. Она была в шоке от того, что некоторые мужчины моментально отказывались от своих возлюбленных и в переписке врали ей, что у них нет девушки. При этом в их инстаграм-аккаунтах были совместные фото со второй половинкой. Несколько диалогов с парнями модель выложила в Сеть.
— Я? Ты выглядишь как супермодель!
— Ха-ха, у тебя есть девушка?
— Нет. Ты сейчас в Лос-Анджелесе? Я нахожусь тут постоянно по работе, давай встретимся.
Эксперимент девушки разделил пользователей Сети на два лагеря: одни посчитали ее провокатором, а другие назвали героем.
При этом фотомодель отметила, что, к счастью, значительная часть мужчин, находившихся в отношениях, не попадалась на ее наживку. Часть парней отвечали Пейдж довольно резко и сообщали ей, что состоят в отношениях.