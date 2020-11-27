https://ria.ru/20201127/inoagenty-1586696070.html

Депутаты предложили лишать свободы физлиц, нарушающих закон об иноагентах

Депутаты предложили лишать свободы физлиц, нарушающих закон об иноагентах

Российские парламентарии предлагают лишать свободы до пяти лет физлиц, занимающихся сбором данных о нацбезопасности на зарубежные средства и нарушающих... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T20:59

2020-11-27T20:59

2020-11-27T22:50

госдума рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские парламентарии предлагают лишать свободы до пяти лет физлиц, занимающихся сбором данных о нацбезопасности на зарубежные средства и нарушающих административное законодательство об иностранных агентах, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Как ранее отметили в комиссии, иноагентом могут признать физическое лицо, ведущее политическую деятельность или сбор информации оборонного характера на зарубежные средства.Соответствующие изменения депутаты предложили внести в российский Уголовный кодекс. Как уточнил Климов, до внесения в Госдуму законопроект направили в Верховный суд для отзыва.По его словам, предлагается дифференцированный подход для физлиц за злостное нарушение законодательства об иноагентах.Парламентарий указал, что законопроект согласуется с международной практикой в этой сфере.Ранее депутаты также предложили прописать в законодательстве норму, согласно которой иностранных агентов, не устранивших нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.Так, говорится в проекте, "за нарушение порядка деятельности иноагентов <...>, за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ" вводится административная ответственность, а за неисполнение после этого установленных законом требований — уголовная ответственность.С 1 февраля этого года вступил в силу федеральный закон об административных штрафах за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, а также учрежденного им российского юрлица-иноагента. За такую деятельность граждан могут оштрафовать на десять тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч, юридических лиц — на 500 тысяч. За повторное нарушение — на 50 тысяч, 100 тысяч и один миллион рублей соответственно. За неоднократное нарушение правил (более двух раз в течение одного года) размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, для должностных лиц — 200 тысяч рублей, для юрлиц — пять миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/shnurov-1585424858.html

https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585177213.html

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госдума рф, андрей климов, общество