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Тверская область
https://ria.ru/20201127/infektsionka-1586663669.html
Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья доведут до 2036 единиц
Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья доведут до 2036 единиц
Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Тверской области достигнет 2036 единиц, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:44
2020-11-27T17:44
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 27 ноя – РИА Новости. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Тверской области достигнет 2036 единиц, сообщает пресс-служба областного правительства."В ближайшее время планируется открыть отделения для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в нескольких учреждениях, что позволит увеличить количество инфекционных коек до 2036", - говорится в сообщении пресс-службы.В частности, предусмотрено развернуть 25 коек для беременных женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией на базе областного родильного дома Твери."Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя в пятницу на заседании в оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.Пресс-служба напоминает, что в настоящее время инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице. На заседании обсуждался ход кампании по вакцинации от гриппа и ОРВИ. Уже привиты более 509 тысяч человек.
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игорь руденя, тверская область, тверь

Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья доведут до 2036 единиц

17:44 27.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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ТВЕРЬ, 27 ноя – РИА Новости. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Тверской области достигнет 2036 единиц, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В ближайшее время планируется открыть отделения для лечения больных коронавирусной инфекцией еще в нескольких учреждениях, что позволит увеличить количество инфекционных коек до 2036", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, предусмотрено развернуть 25 коек для беременных женщин, заразившихся коронавирусной инфекцией на базе областного родильного дома Твери.
"Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя в пятницу на заседании в оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
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Пресс-служба напоминает, что в настоящее время инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.
На заседании обсуждался ход кампании по вакцинации от гриппа и ОРВИ. Уже привиты более 509 тысяч человек.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверь
 
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