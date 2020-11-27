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Липецкая область
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Три начинающих липецких фермерских хозяйства получили грант
Три начинающих липецких фермерских хозяйства получили грант
Еще три крестьянских (фермерских) хозяйства из Воловского, Тербунского и Усманского районов Липецкой области получат в этом году грант "Начинающий фермер"... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:58
2020-11-27T17:58
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
усманский район
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ЛИПЕЦК, 27 ноя —- РИА Новости. Еще три крестьянских (фермерских) хозяйства из Воловского, Тербунского и Усманского районов Липецкой области получат в этом году грант "Начинающий фермер". Сумма поддержки составит от 4,5 до 5 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Все три фермера будут разводить крупный рогатый скот мясного и молочного направления."Замечательно, что предприниматели региона все охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты", - сказал Артамонов.В пресс-службе областного правительства напомнили, что в Липецкой области грант "Начинающий фермер" в этом году уже получили 25 начинающих фермерских хозяйств из десяти районов. Бюджетные средства были направлены на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, занятие птицеводством, выращивание садовой земляники и закладку яблоневых садов.Размер господдержки составил от 1,6 до 5 миллионов рублей. На эти цели было выделено из федерального и областного бюджета почти 81 миллион рублей. Теперь, с учетом дополнительного финансирования, общая сумма господдержки, направленной на создание и развитие хозяйств начинающим фермерам, составит 95,3 миллиона рублей.
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игорь артамонов, липецкая область, усманский район

Три начинающих липецких фермерских хозяйства получили грант

17:58 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 27 ноя —- РИА Новости. Еще три крестьянских (фермерских) хозяйства из Воловского, Тербунского и Усманского районов Липецкой области получат в этом году грант "Начинающий фермер". Сумма поддержки составит от 4,5 до 5 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
Все три фермера будут разводить крупный рогатый скот мясного и молочного направления.
"Замечательно, что предприниматели региона все охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты", - сказал Артамонов.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в Липецкой области грант "Начинающий фермер" в этом году уже получили 25 начинающих фермерских хозяйств из десяти районов. Бюджетные средства были направлены на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, занятие птицеводством, выращивание садовой земляники и закладку яблоневых садов.
Размер господдержки составил от 1,6 до 5 миллионов рублей. На эти цели было выделено из федерального и областного бюджета почти 81 миллион рублей. Теперь, с учетом дополнительного финансирования, общая сумма господдержки, направленной на создание и развитие хозяйств начинающим фермерам, составит 95,3 миллиона рублей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьУсманский район
 
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