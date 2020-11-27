https://ria.ru/20201127/frantsiya-1586559974.html

СМИ: Макрон потребовал наказать полицейских, избивших чернокожего мужчину

СМИ: Макрон потребовал наказать полицейских, избивших чернокожего мужчину

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена наказать полицейских, которые избили чернокожего продюсера в... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T10:09

2020-11-27T10:09

2020-11-27T10:09

жеральд дарманен

эммануэль макрон

франция

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена наказать полицейских, которые избили чернокожего продюсера в ходе проведения проверки, что попало на видео, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.Во французских СМИ ранее появилось видео, на котором запечатлено, как несколько полицейских избивают чернокожего мужчину. Выяснилось, что инцидент произошел в минувшую субботу. Музыкальный продюсер Мишель прогуливался в 17-м округе Парижа без маски в нарушение противоэпидемических мер. Когда мужчина увидел полицейскую машину, он решил спрятаться в своей студии. Полицейские вышли из автомобиля, поскольку посчитали "нервным" поведение мужчины и проследовали за ним. По словам продюсера, полицейские принялись избивать и всячески оскорблять его, в том числе при помощи слов и выражений расистского характера. Его избивали в течение нескольких минут трое полицейских, вскоре на место прибыл четвертый. Мужчина в промежутке позвал на помощь, а полиция подумала, что так он хочет избежать проведения проверки.Глава МВД Дарманен позднее заявил, что ведется расследование по этому делу, и пообещал уволить полицейских из правоохранительных органов, если будет доказана их вина. По данным телеканала LCI, полицейских "отстранили в качестве меры предосторожности".Когда Макрон просмотрел видео, он был зол, сообщает радиостанция. По словам одного из очевидцев, президент был "сильно потрясен". Он сразу же позвонил главе МВД, после чего они решили провести личную встречу.Дарманен прибыл в Елисейский дворец, где обсудил инцидент с Макроном. Французский президент сказал, что необходимо заняться "умиротворением" и подчеркнул, что хочет, чтобы были применены "очень четкие наказания" в отношении полицейских. Такие действия не должны оставаться без ответа, согласно позиции Макрона, отмечает радио.Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, оппозиция, опасаясь, что после введения этой нормы журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.В Париже прошло уже несколько акций, участники которой выражали протест против принятия этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией. На субботу, 28 ноября, запланирована очередная акция протеста.

https://ria.ru/20201121/natsisty-1585733955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/frantsiya-1584658300.html

https://ria.ru/20201126/obvineniya-1586420408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, эммануэль макрон, франция, в мире