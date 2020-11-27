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При сдаче экзамена на права хотят использовать беспилотные автомобили
При сдаче экзамена на права хотят использовать беспилотные автомобили
ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T03:35
2020-11-27T03:35
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Он также добавил, что система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов: "Как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество - он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система".При этом, уточнил Шеюхин, о том, чтобы экзаменатора-человека в машине не было, пока речи не идет: "Человек смотрит, параллельно оценивает и машина".
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россия, гибдд мвд рф, общество

При сдаче экзамена на права хотят использовать беспилотные автомобили

03:35 27.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.
"Вот экзаменационный автомобиль - с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы", - сказал Шеюхин.
Он также добавил, что система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов: "Как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество - он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система".
При этом, уточнил Шеюхин, о том, чтобы экзаменатора-человека в машине не было, пока речи не идет: "Человек смотрит, параллельно оценивает и машина".
Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают теоретический экзамен на право управления автотранспортом категории B - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
03:04
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
 
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