https://ria.ru/20201127/ekzamen-1586542395.html

При сдаче экзамена на права хотят использовать беспилотные автомобили

При сдаче экзамена на права хотят использовать беспилотные автомобили

ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T03:35

2020-11-27T03:35

2020-11-27T03:35

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав, рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Он также добавил, что система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программе навигаторов: "Как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество - он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система".При этом, уточнил Шеюхин, о том, чтобы экзаменатора-человека в машине не было, пока речи не идет: "Человек смотрит, параллельно оценивает и машина".

https://ria.ru/20201127/prava-1586541365.html

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