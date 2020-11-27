https://ria.ru/20201127/ekologiya-1586601065.html

Никитин рассказал Путину о реализации нацпроекта "Экология" в регионе

Никитин рассказал Путину о реализации нацпроекта "Экология" в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:09

2020-11-27T13:09

2020-11-27T13:09

нижегородская область

глеб никитин

владимир путин

нижегородская область

саров

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба областного правительства.Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области в Сарове 26 ноября, в частности, обсуждался ход реализации национального проекта "Экология" в регионе и перспективы инвентаризации объектов накопленного экологического вреда на территории страны."Путин отметил рост финансирования нацпроекта "Экология" в Нижегородской области с 3 740 миллионов рублей в 2019 году до 4 986 миллионов - в 2020 году. Никитин сообщил, что основной проект - это "Оздоровление Волги", чрезвычайно важное направление, на которое направляется большая часть средств", - говорится в сообщении.Губернатором Нижегородской области подчеркнул, что регион "получил дополнительное опережающее финансирование, потому что быстрее, чем другие регионы, реализовывает проекты".Никитин отметил, что еще один очень важный и востребованный у населения проект - это "Чистая вода". "Есть некоторые муниципалитеты, где вода просто ненадлежащего качества. И мы создаем водозаборы и водоводы", - добавил глава региона.Президент подчеркнул особую актуальность такого направления нацпроекта "Экология", как ликвидация объектов накопленного экологического вреда, отметив, что для Нижегородской области одна из проблем – это большой экологический вред, накопленный десятилетиями, еще с Советского Союза.Никитин рассказал, что на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой он является, обсуждался вопрос о необходимости проведения инвентаризации таких объектов на территории всей страны."Мы включили в мероприятия нового национального проекта - и вы поддержали эту инициативу на президиуме Госсовета - мероприятия по инвентаризации. Планируем уже с 2022-го начать эту работу и затем, с 2024-го по 2030-й год, в рамках выполнения национальных целей предусмотреть приоритетность ликвидации таких объектов", - сказал губернатор Нижегородской области.Никитин отметил, что в регионе уже завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Работы по ликвидации "Черной дыры" продолжаются.

https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html

https://ria.ru/20201123/tsentr-1585943430.html

нижегородская область

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глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, саров, общество