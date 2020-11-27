Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20201127/ekologiya-1586601065.html
Никитин рассказал Путину о реализации нацпроекта "Экология" в регионе
Никитин рассказал Путину о реализации нацпроекта "Экология" в регионе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:09
2020-11-27T13:09
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
саров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586480774_0:0:2945:1658_1400x0_80_0_0_dda2b83a158b402b92b1d9cac59b8d48.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба областного правительства.Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области в Сарове 26 ноября, в частности, обсуждался ход реализации национального проекта "Экология" в регионе и перспективы инвентаризации объектов накопленного экологического вреда на территории страны."Путин отметил рост финансирования нацпроекта "Экология" в Нижегородской области с 3 740 миллионов рублей в 2019 году до 4 986 миллионов - в 2020 году. Никитин сообщил, что основной проект - это "Оздоровление Волги", чрезвычайно важное направление, на которое направляется большая часть средств", - говорится в сообщении.Губернатором Нижегородской области подчеркнул, что регион "получил дополнительное опережающее финансирование, потому что быстрее, чем другие регионы, реализовывает проекты".Никитин отметил, что еще один очень важный и востребованный у населения проект - это "Чистая вода". "Есть некоторые муниципалитеты, где вода просто ненадлежащего качества. И мы создаем водозаборы и водоводы", - добавил глава региона.Президент подчеркнул особую актуальность такого направления нацпроекта "Экология", как ликвидация объектов накопленного экологического вреда, отметив, что для Нижегородской области одна из проблем – это большой экологический вред, накопленный десятилетиями, еще с Советского Союза.Никитин рассказал, что на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой он является, обсуждался вопрос о необходимости проведения инвентаризации таких объектов на территории всей страны."Мы включили в мероприятия нового национального проекта - и вы поддержали эту инициативу на президиуме Госсовета - мероприятия по инвентаризации. Планируем уже с 2022-го начать эту работу и затем, с 2024-го по 2030-й год, в рамках выполнения национальных целей предусмотреть приоритетность ликвидации таких объектов", - сказал губернатор Нижегородской области.Никитин отметил, что в регионе уже завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Работы по ликвидации "Черной дыры" продолжаются.
https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html
https://ria.ru/20201123/tsentr-1585943430.html
нижегородская область
саров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586480774_216:0:2945:2047_1400x0_80_0_0_b8aa027d64373dd688d8e5ed824b29dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, владимир путин, нижегородская область, саров, общество

Никитин рассказал Путину о реализации нацпроекта "Экология" в регионе

13:09 27.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время посещения лазерного полигона в Сарове
Президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время посещения лазерного полигона в Сарове - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о реализации нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба областного правительства.
Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области в Сарове 26 ноября, в частности, обсуждался ход реализации национального проекта "Экология" в регионе и перспективы инвентаризации объектов накопленного экологического вреда на территории страны.
"Путин отметил рост финансирования нацпроекта "Экология" в Нижегородской области с 3 740 миллионов рублей в 2019 году до 4 986 миллионов - в 2020 году. Никитин сообщил, что основной проект - это "Оздоровление Волги", чрезвычайно важное направление, на которое направляется большая часть средств", - говорится в сообщении.
Губернатором Нижегородской области подчеркнул, что регион "получил дополнительное опережающее финансирование, потому что быстрее, чем другие регионы, реализовывает проекты".
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 19:03Нижегородская область
Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей
Никитин отметил, что еще один очень важный и востребованный у населения проект - это "Чистая вода". "Есть некоторые муниципалитеты, где вода просто ненадлежащего качества. И мы создаем водозаборы и водоводы", - добавил глава региона.
Президент подчеркнул особую актуальность такого направления нацпроекта "Экология", как ликвидация объектов накопленного экологического вреда, отметив, что для Нижегородской области одна из проблем – это большой экологический вред, накопленный десятилетиями, еще с Советского Союза.
Никитин рассказал, что на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы", руководителем которой он является, обсуждался вопрос о необходимости проведения инвентаризации таких объектов на территории всей страны.
"Мы включили в мероприятия нового национального проекта - и вы поддержали эту инициативу на президиуме Госсовета - мероприятия по инвентаризации. Планируем уже с 2022-го начать эту работу и затем, с 2024-го по 2030-й год, в рамках выполнения национальных целей предусмотреть приоритетность ликвидации таких объектов", - сказал губернатор Нижегородской области.
Никитин отметил, что в регионе уже завершена рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Работы по ликвидации "Черной дыры" продолжаются.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 16:52Нижегородская область
Центр опережающей профподготовки открыли в Нижегородской области
 
Нижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьСаровОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
03:39WSJ: вакцину Pfizer развозят самолетами в ожидании одобрения регулятором
03:39МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи
Лента новостейМолния