https://ria.ru/20201127/doroga-1586614610.html

В Липецкой области отремонтировали дорогу между двумя селами

В Липецкой области отремонтировали дорогу между двумя селами

Дорогу между липецкими селами Васильевка и Боринское протяженность почти 14 километров досрочно реконструировали и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:08

2020-11-27T14:08

2020-11-27T14:08

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Дорогу между липецкими селами Васильевка и Боринское протяженность почти 14 километров досрочно реконструировали и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, цена контракта составила 75,5 миллиона рублей. Дорожникам пришлось освоить большой объем работ. Они отремонтировали не только асфальтобетонное покрытие, но и выполнили ряд работ по обустройству обочины, расширению дорожного полотна до шести метров.Обочины укрепили щебнем, оформили 33 съезда на второстепенные дороги, обустроили 10 посадочных площадок и установили пять остановочных павильонов. Местами из-за сложного продольного и поперечного рельефа средняя толщина нового двухслойного покрытия составляет восемь сантиметров. По словам жителей Васильевки, раньше на этом участке было много ям и выбоин. Теперь дорога стала гораздо безопаснее."В общей сложности в этом году в рамках нацпроекта в области отремонтировано 268 километров региональных дорог. В ближайшее время мы сдадим еще четыре объекта", — подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20201125/tkhnika-1586230795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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игорь артамонов