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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201127/doroga-1586614610.html
В Липецкой области отремонтировали дорогу между двумя селами
В Липецкой области отремонтировали дорогу между двумя селами
Дорогу между липецкими селами Васильевка и Боринское протяженность почти 14 километров досрочно реконструировали и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:08
2020-11-27T14:08
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Дорогу между липецкими селами Васильевка и Боринское протяженность почти 14 километров досрочно реконструировали и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, цена контракта составила 75,5 миллиона рублей. Дорожникам пришлось освоить большой объем работ. Они отремонтировали не только асфальтобетонное покрытие, но и выполнили ряд работ по обустройству обочины, расширению дорожного полотна до шести метров.Обочины укрепили щебнем, оформили 33 съезда на второстепенные дороги, обустроили 10 посадочных площадок и установили пять остановочных павильонов. Местами из-за сложного продольного и поперечного рельефа средняя толщина нового двухслойного покрытия составляет восемь сантиметров. По словам жителей Васильевки, раньше на этом участке было много ям и выбоин. Теперь дорога стала гораздо безопаснее."В общей сложности в этом году в рамках нацпроекта в области отремонтировано 268 километров региональных дорог. В ближайшее время мы сдадим еще четыре объекта", — подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.
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игорь артамонов

В Липецкой области отремонтировали дорогу между двумя селами

14:08 27.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДорожные знаки на территории капитального ремонта участка автодороги А-375 "Восток" Хабаровск - Находка
Дорожные знаки на территории капитального ремонта участка автодороги А-375 Восток Хабаровск - Находка - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ЛИПЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Дорогу между липецкими селами Васильевка и Боринское протяженность почти 14 километров досрочно реконструировали и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, цена контракта составила 75,5 миллиона рублей. Дорожникам пришлось освоить большой объем работ. Они отремонтировали не только асфальтобетонное покрытие, но и выполнили ряд работ по обустройству обочины, расширению дорожного полотна до шести метров.
Обочины укрепили щебнем, оформили 33 съезда на второстепенные дороги, обустроили 10 посадочных площадок и установили пять остановочных павильонов. Местами из-за сложного продольного и поперечного рельефа средняя толщина нового двухслойного покрытия составляет восемь сантиметров. По словам жителей Васильевки, раньше на этом участке было много ям и выбоин. Теперь дорога стала гораздо безопаснее.
"В общей сложности в этом году в рамках нацпроекта в области отремонтировано 268 километров региональных дорог. В ближайшее время мы сдадим еще четыре объекта", — подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.
Снегоуборочная техника на территории ситуационно-мониторингового центра ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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