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Эксперт оценил шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе
Эксперт оценил шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе
Эксперт из Луганской народной республики, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал в эфире НСН о шансах Украины на успешное наступление РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T21:41
2020-11-27T21:41
руслан хомчак
андрей марочко
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
оон
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Названы шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперт из Луганской народной республики, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал&nbsp;в эфире&nbsp;НСН о шансах Украины на успешное наступление в Донбассе.ДНР и ЛНР готовы дать отпор Киеву в случае возобновления конфликта, заверил Марочко.Эксперт убежден, что украинская армия небоеспособна из-за недобора офицеров."Набирают даже людей с вузов, которые заканчивали военные кафедры, но не имеют боевого опыта", — заметил он.Кроме того, по мнению Марочко, у ВСУ нет денег ни на восстановление старой военной техники, ни на покупку новой.Он напомнил, что украинские вооруженные силы пытаются перейти на стандарты НАТО."Поэтому забросили все старое, но не построили новое", — пояснил эксперт.В свою очередь, республики Донбасса модернизируются, развиваются и "держат руку на пульсе", проводя масштабные военные учения с отработкой разных сценариев наступления украинской армии, заключил специалист.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами&nbsp;Украины&nbsp;(ВСУ) генерал&nbsp;Руслан Хомчак&nbsp;заявил, что "чисто военного решения" в вопросе&nbsp;Донбасса&nbsp;нет. По его словам, в случае войны ВСУ нарушат международное гуманитарное право из-за военных действий в густонаселенном регионе. Кроме того, по его словам, украинские военные будут нести большие потери. По утверждению Хомчака, также возможно "вмешательство России" в конфликт.В апреле 2014-го Киев предпринял военную операцию против самопровозглашенных&nbsp;ЛНР&nbsp;и&nbsp;ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По данным&nbsp;ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла три документа по деэскалации, однако перестрелки в зоне конфликта продолжаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/donbass-1586640975.html
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руслан хомчак, андрей марочко, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, оон

Эксперт оценил шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе

21:41 27.11.2020
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперт из Луганской народной республики, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал в эфире НСН о шансах Украины на успешное наступление в Донбассе.
ДНР и ЛНР готовы дать отпор Киеву в случае возобновления конфликта, заверил Марочко.
"Наши представители оборонного ведомства всегда очень внимательно следят за действиями противника. И в случае попыток наступления или других провокаций им будет дан адекватный ответ", — сказал военный.
Эксперт убежден, что украинская армия небоеспособна из-за недобора офицеров.
"Набирают даже людей с вузов, которые заканчивали военные кафедры, но не имеют боевого опыта", — заметил он.
Кроме того, по мнению Марочко, у ВСУ нет денег ни на восстановление старой военной техники, ни на покупку новой.
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Не упыри и не безумцы. Почему украинская армия не хочет войны в Донбассе
Он напомнил, что украинские вооруженные силы пытаются перейти на стандарты НАТО.
"Поэтому забросили все старое, но не построили новое", — пояснил эксперт.
В свою очередь, республики Донбасса модернизируются, развиваются и "держат руку на пульсе", проводя масштабные военные учения с отработкой разных сценариев наступления украинской армии, заключил специалист.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе Донбасса нет. По его словам, в случае войны ВСУ нарушат международное гуманитарное право из-за военных действий в густонаселенном регионе. Кроме того, по его словам, украинские военные будут нести большие потери. По утверждению Хомчака, также возможно "вмешательство России" в конфликт.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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В апреле 2014-го Киев предпринял военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла три документа по деэскалации, однако перестрелки в зоне конфликта продолжаются.
 
Руслан ХомчакАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОООН
 
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