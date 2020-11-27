https://ria.ru/20201127/donbass-1586700284.html

Эксперт оценил шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе

Эксперт оценил шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе

Эксперт из Луганской народной республики, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал в эфире НСН о шансах Украины на успешное наступление РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T21:41

2020-11-27T21:41

2020-11-27T21:41

руслан хомчак

андрей марочко

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

оон

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Названы шансы Украины провернуть карабахский сценарий в Донбассе

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Эксперт из Луганской народной республики, подполковник запаса народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал в эфире НСН о шансах Украины на успешное наступление в Донбассе.ДНР и ЛНР готовы дать отпор Киеву в случае возобновления конфликта, заверил Марочко.Эксперт убежден, что украинская армия небоеспособна из-за недобора офицеров."Набирают даже людей с вузов, которые заканчивали военные кафедры, но не имеют боевого опыта", — заметил он.Кроме того, по мнению Марочко, у ВСУ нет денег ни на восстановление старой военной техники, ни на покупку новой.Он напомнил, что украинские вооруженные силы пытаются перейти на стандарты НАТО."Поэтому забросили все старое, но не построили новое", — пояснил эксперт.В свою очередь, республики Донбасса модернизируются, развиваются и "держат руку на пульсе", проводя масштабные военные учения с отработкой разных сценариев наступления украинской армии, заключил специалист.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Руслан Хомчак заявил, что "чисто военного решения" в вопросе Донбасса нет. По его словам, в случае войны ВСУ нарушат международное гуманитарное право из-за военных действий в густонаселенном регионе. Кроме того, по его словам, украинские военные будут нести большие потери. По утверждению Хомчака, также возможно "вмешательство России" в конфликт.В апреле 2014-го Киев предпринял военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждается, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла три документа по деэскалации, однако перестрелки в зоне конфликта продолжаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/donbass-1586640975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/balbek-1586591371.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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руслан хомчак, андрей марочко, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, оон