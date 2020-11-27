https://ria.ru/20201127/besprintsipnye-1586600574.html
Сериал "Беспринципные" продлили сразу на два сезона
Сериал "Беспринципные" продлили сразу на два сезона
Сервис КиноПоиск HD и компания "Медиаслово" объявили о том, что сериал "Беспринципные", основанный на сатирических рассказах Александра Цыпкина, будет продлен... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T17:45
2020-11-27T17:45
2020-11-27T17:45
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Сервис КиноПоиск HD и компания "Медиаслово" объявили о том, что сериал "Беспринципные", основанный на сатирических рассказах Александра Цыпкина, будет продлен на второй и третий сезоны. По словам директора по контенту платформы Ольги Филипук, создать продолжение шоу решили еще до финала первого сезона (заключительная серия вышла в этот четверг). Сам писатель рассказал, что был "бесконечно счастлив", когда начались съемки первого сезона. Сейчас Цыпкин тоже рад, но озадачен. "Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!" — иронизирует писатель. Премьера "Беспринципных" состоялась 15 октября. В сериале рассказывают о жителях одного из элитных районов Москвы — Патриарших прудов. Все они в какой-то момент оказываются в центре невероятных событий. Главные роли в проекте исполнили: Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников и другие.
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александр цыпкин, юрий колокольников, кинопоиск, максим виторган, оксана акиньшина, москва, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости
. Сервис КиноПоиск HD и компания "Медиаслово" объявили
о том, что сериал "Беспринципные", основанный на сатирических рассказах Александра Цыпкина, будет продлен на второй и третий сезоны.
По словам директора по контенту платформы Ольги Филипук, создать продолжение шоу решили еще до финала первого сезона (заключительная серия вышла в этот четверг).
"Благодаря сериалу аудитория Саши Цыпкина стала еще шире, — приводят слова Филипук. — За курьезными, порой анекдотичными ситуациями в его рассказах — реальная жизнь и узнаваемые характеры.
Сам писатель рассказал, что был "бесконечно счастлив", когда начались съемки первого сезона. Сейчас Цыпкин тоже рад, но озадачен.
"Это ж сколько нам с коллегами писать, сколько событий должно произойти с нашими героями. С одной стороны, они ждут, что в их жизни будет происходить что-то аналогичное, а с другой стороны, новое. Надеюсь, декорации не изменятся: к нам не прилетит метеорит, и Патрики останутся там, где они есть!" — иронизирует писатель.
Премьера "Беспринципных" состоялась 15 октября. В сериале рассказывают о жителях одного из элитных районов Москвы — Патриарших прудов. Все они в какой-то момент оказываются в центре невероятных событий.
Главные роли в проекте исполнили: Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников и другие.