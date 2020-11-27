https://ria.ru/20201127/belorussiya-1586642086.html

Лукашенко призвал белорусов бороться за независимость страны

Лукашенко призвал белорусов бороться за независимость страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимость страны – "очень дорогая штука", и призвал народ бороться за нее, если люди к этому готовы. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T16:19

2020-11-27T16:19

2020-11-27T16:19

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимость страны – "очень дорогая штука", и призвал народ бороться за нее, если люди к этому готовы.При этом глава государства подчеркнул, что Белоруссии есть чем ответить на внешнюю агрессию, в том числе и военную.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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александр лукашенко, белоруссия, в мире