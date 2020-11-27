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Лукашенко призвал белорусов бороться за независимость страны
Лукашенко призвал белорусов бороться за независимость страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимость страны – "очень дорогая штука", и призвал народ бороться за нее, если люди к этому готовы. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T16:19
2020-11-27T16:19
2020-11-27T16:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимость страны – "очень дорогая штука", и призвал народ бороться за нее, если люди к этому готовы.При этом глава государства подчеркнул, что Белоруссии есть чем ответить на внешнюю агрессию, в том числе и военную.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что независимость страны – "очень дорогая штука", и призвал народ бороться за нее, если люди к этому готовы.
"Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость - очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не обували в лапти и не отправляли запряженными в телегу. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
При этом глава государства подчеркнул, что Белоруссии
есть чем ответить на внешнюю агрессию, в том числе и военную.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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