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Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов
Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов
Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:05
2020-11-27T02:05
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express.Эти специалисты отслеживают и управляют движением самолетов в воздухе и на земле. Это тяжелая работа, требующая максимальной концентрации. Они используют гарнитуру для общения с экипажами и могут менять частоту, если хотят, чтобы их разговор с коллегами никто не слышал."Мы часто ругаем пилотов, можем сказать грубость, выйдя из эфира. Но проговаривая рабочие моменты всегда спокойны и вежливы", — сообщил на профессиональном форуме диспетчер, не раскрывший своего имени.Иногда его коллеги думают, что вышли из эфира, а на самом деле это не так. Тогда летчики узнают, что на самом деле о них думает "земля". Но чаще всего относятся к претензиям с пониманием — слишком велик стресс диспетчеров. На слова "ну что за тупой пилот, с пятой попытки не может просчитать нужную траекторию" не обижаются.Другой авиадиспетчер, Пол Дистелкамп, подчеркивает, что на такой работе важно снижать стресс. "Нужно быть уверенным в себе человеком, с благополучной жизнью, чтобы на службе не отвлекаться на личные размышления и переживания", — отметил он.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
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туризм, самолеты, новости - туризм, великобритания

Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов

02:05 27.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЦентр организации воздушного движения
Центр организации воздушного движения - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express.
Эти специалисты отслеживают и управляют движением самолетов в воздухе и на земле. Это тяжелая работа, требующая максимальной концентрации. Они используют гарнитуру для общения с экипажами и могут менять частоту, если хотят, чтобы их разговор с коллегами никто не слышал.
"Мы часто ругаем пилотов, можем сказать грубость, выйдя из эфира. Но проговаривая рабочие моменты всегда спокойны и вежливы", — сообщил на профессиональном форуме диспетчер, не раскрывший своего имени.
Иногда его коллеги думают, что вышли из эфира, а на самом деле это не так. Тогда летчики узнают, что на самом деле о них думает "земля". Но чаще всего относятся к претензиям с пониманием — слишком велик стресс диспетчеров. На слова "ну что за тупой пилот, с пятой попытки не может просчитать нужную траекторию" не обижаются.
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Другой авиадиспетчер, Пол Дистелкамп, подчеркивает, что на такой работе важно снижать стресс. "Нужно быть уверенным в себе человеком, с благополучной жизнью, чтобы на службе не отвлекаться на личные размышления и переживания", — отметил он.
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