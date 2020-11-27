https://ria.ru/20201127/aviaperelety-1586403566.html
Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов
Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов
Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T02:05
2020-11-27T02:05
2020-11-27T02:05
туризм
туризм
самолеты
новости - туризм
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/18/1560731809_0:170:3035:1877_1400x0_80_0_0_0c0bca60b04f359f96d2c0b18fec86c6.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express.Эти специалисты отслеживают и управляют движением самолетов в воздухе и на земле. Это тяжелая работа, требующая максимальной концентрации. Они используют гарнитуру для общения с экипажами и могут менять частоту, если хотят, чтобы их разговор с коллегами никто не слышал."Мы часто ругаем пилотов, можем сказать грубость, выйдя из эфира. Но проговаривая рабочие моменты всегда спокойны и вежливы", — сообщил на профессиональном форуме диспетчер, не раскрывший своего имени.Иногда его коллеги думают, что вышли из эфира, а на самом деле это не так. Тогда летчики узнают, что на самом деле о них думает "земля". Но чаще всего относятся к претензиям с пониманием — слишком велик стресс диспетчеров. На слова "ну что за тупой пилот, с пятой попытки не может просчитать нужную траекторию" не обижаются.Другой авиадиспетчер, Пол Дистелкамп, подчеркивает, что на такой работе важно снижать стресс. "Нужно быть уверенным в себе человеком, с благополучной жизнью, чтобы на службе не отвлекаться на личные размышления и переживания", — отметил он.
https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/18/1560731809_152:0:2881:2047_1400x0_80_0_0_b2becac36d03bcdb791d16b820bdc2b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, самолеты, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает
Express.
Эти специалисты отслеживают и управляют движением самолетов в воздухе и на земле. Это тяжелая работа, требующая максимальной концентрации. Они используют гарнитуру для общения с экипажами и могут менять частоту, если хотят, чтобы их разговор с коллегами никто не слышал.
"Мы часто ругаем пилотов, можем сказать грубость, выйдя из эфира. Но проговаривая рабочие моменты всегда спокойны и вежливы", — сообщил на профессиональном форуме диспетчер, не раскрывший своего имени.
Иногда его коллеги думают, что вышли из эфира, а на самом деле это не так. Тогда летчики узнают, что на самом деле о них думает "земля". Но чаще всего относятся к претензиям с пониманием — слишком велик стресс диспетчеров. На слова "ну что за тупой пилот, с пятой попытки не может просчитать нужную траекторию" не обижаются.
Другой авиадиспетчер, Пол Дистелкамп, подчеркивает, что на такой работе важно снижать стресс. "Нужно быть уверенным в себе человеком, с благополучной жизнью, чтобы на службе не отвлекаться на личные размышления и переживания", — отметил он.