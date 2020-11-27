https://ria.ru/20201127/aviaperelety-1586403566.html

Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов

Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов

Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T02:05

2020-11-27T02:05

2020-11-27T02:05

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Британский авиадиспетчер рассказал, о чем говорят его коллеги, пользуясь гарнитурой, когда думают, что их никто не слышит, сообщает Express.Эти специалисты отслеживают и управляют движением самолетов в воздухе и на земле. Это тяжелая работа, требующая максимальной концентрации. Они используют гарнитуру для общения с экипажами и могут менять частоту, если хотят, чтобы их разговор с коллегами никто не слышал."Мы часто ругаем пилотов, можем сказать грубость, выйдя из эфира. Но проговаривая рабочие моменты всегда спокойны и вежливы", — сообщил на профессиональном форуме диспетчер, не раскрывший своего имени.Иногда его коллеги думают, что вышли из эфира, а на самом деле это не так. Тогда летчики узнают, что на самом деле о них думает "земля". Но чаще всего относятся к претензиям с пониманием — слишком велик стресс диспетчеров. На слова "ну что за тупой пилот, с пятой попытки не может просчитать нужную траекторию" не обижаются.Другой авиадиспетчер, Пол Дистелкамп, подчеркивает, что на такой работе важно снижать стресс. "Нужно быть уверенным в себе человеком, с благополучной жизнью, чтобы на службе не отвлекаться на личные размышления и переживания", — отметил он.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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