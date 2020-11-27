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В Армении готовят материалы после смерти российского военного
В Армении готовят материалы после смерти российского военного
Управление Следственного комитета Армении по Ширакской области готовит материалы по факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника, сообщила в... РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T10:37
2020-11-27T15:57
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ЕРЕВАН, 27 ноя — РИА Новости. Управление Следственного комитета Армении по Ширакской области готовит материалы по факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь СК Рима Еганян.В четверг в пресс-службе Южного военного округа сообщили РИА Новости, что комиссия командования российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Отмечается, что тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено."По факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника в управлении Следственного комитета Армении по Ширакской области готовятся материалы", — сообщила Еганян.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
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гюмри, армения, в мире

В Армении готовят материалы после смерти российского военного

10:37 27.11.2020 (обновлено: 15:57 27.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоссийская военная база в Гюмри
Российская военная база в Гюмри - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 ноя — РИА Новости. Управление Следственного комитета Армении по Ширакской области готовит материалы по факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь СК Рима Еганян.
В четверг в пресс-службе Южного военного округа сообщили РИА Новости, что комиссия командования российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту. Отмечается, что тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено.
"По факту внезапной смерти российского военнослужащего-контрактника в управлении Следственного комитета Армении по Ширакской области готовятся материалы", — сообщила Еганян.
В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
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