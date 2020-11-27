https://ria.ru/20201127/afganistan-1586598837.html

МИД оценил доклад о преступлениях австралийских солдат в Афганистане

МИД оценил доклад о преступлениях австралийских солдат в Афганистане

Военные преступления австралийских солдат в Афганистане заставляют по-новому оценить приверженность Канберры заявлениям о "порядке, основанном на правилах",... РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T12:54

2020-11-27T12:54

2020-11-27T12:54

мария захарова

афганистан

канберра

австралия

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военные преступления австралийских солдат в Афганистане заставляют по-новому оценить приверженность Канберры заявлениям о "порядке, основанном на правилах", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом был опубликован доклад о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица."Массовые, системные тяжкие преступления, которые совершались на протяжении многих лет бойцами элитных австралийских подразделений в отношении жителей Афганистана, заставляют по-новому оценить смысл провозглашаемой приверженности официальных лиц Канберры мировому порядку, основанному на правилах. Что же это за правила такие?" - сказала Захарова.Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств – восемь мужчин и женщина – за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.

https://ria.ru/20201126/avstraliya-1586390478.html

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канберра

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мария захарова, афганистан, канберра, австралия, в мире