МИД оценил доклад о преступлениях австралийских солдат в Афганистане
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военные преступления австралийских солдат в Афганистане заставляют по-новому оценить приверженность Канберры заявлениям о "порядке, основанном на правилах", заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее командующим ВС Австралии Ангусом Кэмпбеллом был опубликован доклад о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
"Массовые, системные тяжкие преступления, которые совершались на протяжении многих лет бойцами элитных австралийских подразделений в отношении жителей Афганистана, заставляют по-новому оценить смысл провозглашаемой приверженности официальных лиц Канберры мировому порядку, основанному на правилах. Что же это за правила такие?" - сказала Захарова.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой за последние три недели на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств – восемь мужчин и женщина – за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.