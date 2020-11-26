https://ria.ru/20201126/zlatopolskaya-1585946122.html

Дарья Златопольская: "Хороший интервьюер похож на опытного следователя"

Дарья Златопольская: "Хороший интервьюер похож на опытного следователя"

На телеканале "Россия 1" начался новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Любимое многими шоу пережило перезагрузку: помимо новых... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. На телеканале "Россия 1" начался новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Любимое многими шоу пережило перезагрузку: помимо новых декораций и логотипа, изменятся правила, а к жюри присоединится Дима Билан. В интервью РИА Новости ведущая проекта Дарья Златопольская рассказала, каких гостей ждать в первых выпусках, почему ее сын не будет участвовать в шоу, а также что общего у хорошего интервьюера и пытливого следователя.— Детских конкурсов в последнее время на телевидении много. В чем особенность "Синей птицы"?— Помню, как мы волновались пять лет назад, когда делали первую "Синюю птицу". Все нам говорили, что детские конкурсы не интересны зрителям, а оказалось — это одно из самых популярных направлений. Если говорить об особенностях, то мы с самого начала ориентировались на детей, которые в своем деле уже мастера, можно сказать, профессионалы. Всегда старались найти ребят, у которых есть будущее в том, чем они занимаются. И не только благодаря таланту: за их выступлениями стоит труд, что сегодня не так часто встречается.— Оценивать участников "Синей птицы" в этом году будет и Дима Билан. Почему именно он?— Мы расспросили бывших участников проекта, кого они считают для себя ориентиром в этом поколении, и очень многие назвали Диму. У него огромный конкурсный опыт. Дима, как единственный победитель Евровидения от России, легко может представить себя на месте участников, а оценивать таланты ему уже доводилось в "Голосе" (где он был, кстати, моим любимым наставником).Наконец, он большой артист, у него классическое музыкальное образование. А лично я увидела Диму с новой стороны на двух недавних выступлениях: марафоне в поддержку врачей в Большом театре и концерте ко Дню Победы на Мамаевом кургане. Он прекрасно исполнил сложные композиции "Не отрекаются любя" и "Темная ночь" — сделал это по-своему и очень талантливо. В общем, я счастлива, что у него получилось к нам присоединиться.— Как на проект повлияла пандемия?— Мы будем снимать передачу без зрителей, без сторонних наблюдателей. В зале — только команды поддержки: родители и педагоги, тренеры, которых мы всегда привозим вместе с детьми.— Зрителям обещают, что в новом сезоне с детьми выступят музыканты, работающие "в новых интересных жанрах". В каких именно?— Мы решили, что "Синяя птица" должна вдохновлять детей пробовать новое. Например, в первой программе участвовал диджей и саунд-продюсер Rompasso — талантливый 23-летний парень из маленького города в Саратовской области, который сделал фантастическую карьеру. Романа уже знают во всем мире, его треки собирают миллионы прослушиваний.— Ваш девятилетний сын Лев смотрит "Синюю птицу"?— Да, с самого начала, когда он был еще совсем маленьким. Он мне тут признался, что поначалу даже ревновал меня к участникам. Я с Левой советуюсь, и он очень воодушевлен переменами, которые случились на проекте в этом году.— Сын сам не рвется участвовать?— Исключено! И речь даже не о конфликте интересов. Просто каждое место на "Синей птице" дает путевку в жизнь. И я всегда предпочту ребенка из маленького города, который просто не может по-другому о себе заявить. Один мальчик, например, приехал в костюме, который ему сшила бабушка. Или брат с сестрой, воспитанники детского дома — причем мы узнали об этом, уже оценив на кастинге их акробатику. Хочется помогать выходить на большую сцену именно таким детям.— У вас получается узнавать истории участников?— Конечно. Более того, именно поэтому мы пригласили Сергея Майорова, он умеет эти истории рассказывать.Дети нас часто смешат, заряжают легкостью и своим талантом, но иногда заставляют задуматься и сопереживать. Есть ребята, которые сталкиваются с непониманием одноклассников или близких, — такое случается с творческими детьми. Кто-то потерял близкого человека, и искусство становится способом преодолеть эту боль.— Вы и сами прекрасный интервьюер: в проекте "Белая студия" беседуете с известными кинодеятелями, писателями, философами. Чем вам близок этот формат? Я знаю, вы и диплом свой посвятили интервью.— Да, мне всегда нравилось разговаривать с людьми, через беседу об их мировоззрении узнавать что-то новое о себе. В истории каждой жизни отражается все человечество — как в капле воды океан. Причем, по моему опыту, разговор со случайным попутчиком в поезде или с водителем такси может быть не менее важным, чем со знаменитым артистом или режиссером.Это, кстати, формат, который был бы мне интересен. Если в "Белую студию" приходят люди знаменитые, часто уже легендарные, то в какой-то момент мне предпочтительнее было бы поговорить с теми, кого иногда несправедливо называют "обычными" людьми. Мне очень не нравится это прилагательное. Мы все обычные: Брэд Питт в своих переживаниях и надеждах — тоже один из нас. При этом каждый уникален. Хорошим собеседником станет любой человек, если его в нужную сторону направить, — в этом как раз и заключается мастерство интервьюера.— А как в нужную сторону направить?— Можно сказать, что отличный мастер-класс дал Глеб Жеглов в исполнении Высоцкого, когда учил Шарапова, как вести себя со свидетелем: внимательно слушай человека, найди в разговоре тему, которая ему важна, проявляй искренний интерес.У меня, в отличие от героев этого фильма, нет задачи вытащить из собеседника конкретную информацию.Напротив, мне важно дать гостю высказаться на близкую ему тему. Часто в "Белой студии" говорят то, что нигде прежде не озвучивали. Стараюсь увести гостей от готовых формулировок, которые они уже тысячу раз повторяли в других интервью. Я понимаю, что добилась своего, если после вопроса собеседник замолкает, а потом произносит: "Знаете, я не задумывался об этом". Значит, дальше прозвучит что-то важное.— Если бы вы могли взять интервью у любой исторической личности, кто бы это был?— Наполеон, причем уже в изгнании на Святой Елене. Мне интересно, как он оценивал свою судьбу: жалел ли о побеге с Эльбы, о походе в Россию — или вообще не мыслил такими категориями. Он отличается от других завоевателей, тиранов и диктаторов, павших жертвами собственных режимов, тем, что смог не просто прожить ярчайшую жизнь, но еще и получить несколько лет на то, чтобы спокойно все отрефлексировать. Очень любопытно, какими были его мысли.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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