Дарья Златопольская: "Хороший интервьюер похож на опытного следователя"
© пресс-служба телеканала "Россия"Дарья Златопольская на съемках "Синей птицы"
© пресс-служба телеканала "Россия"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. На телеканале "Россия 1" начался новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Любимое многими шоу пережило перезагрузку: помимо новых декораций и логотипа, изменятся правила, а к жюри присоединится Дима Билан. В интервью РИА Новости ведущая проекта Дарья Златопольская рассказала, каких гостей ждать в первых выпусках, почему ее сын не будет участвовать в шоу, а также что общего у хорошего интервьюера и пытливого следователя.
— Детских конкурсов в последнее время на телевидении много. В чем особенность "Синей птицы"?
— Помню, как мы волновались пять лет назад, когда делали первую "Синюю птицу". Все нам говорили, что детские конкурсы не интересны зрителям, а оказалось — это одно из самых популярных направлений. Если говорить об особенностях, то мы с самого начала ориентировались на детей, которые в своем деле уже мастера, можно сказать, профессионалы. Всегда старались найти ребят, у которых есть будущее в том, чем они занимаются. И не только благодаря таланту: за их выступлениями стоит труд, что сегодня не так часто встречается.
Ведь теперь легко завладеть вниманием аудитории, стать знаменитым. Правда, такой интерес так же быстро исчезает. Все равно по-настоящему нас захватывают те, кто вкладывает в свое дело немало труда. Так что все участники "Синей птицы" — настоящие профессионалы, хоть и маленькие.
— Оценивать участников "Синей птицы" в этом году будет и Дима Билан. Почему именно он?
— Мы расспросили бывших участников проекта, кого они считают для себя ориентиром в этом поколении, и очень многие назвали Диму. У него огромный конкурсный опыт. Дима, как единственный победитель Евровидения от России, легко может представить себя на месте участников, а оценивать таланты ему уже доводилось в "Голосе" (где он был, кстати, моим любимым наставником).
© пресс-служба телеканала "Россия"Дима Билан на съемках "Синей птицы"
© пресс-служба телеканала "Россия"
Дима Билан на съемках "Синей птицы"
Наконец, он большой артист, у него классическое музыкальное образование. А лично я увидела Диму с новой стороны на двух недавних выступлениях: марафоне в поддержку врачей в Большом театре и концерте ко Дню Победы на Мамаевом кургане. Он прекрасно исполнил сложные композиции "Не отрекаются любя" и "Темная ночь" — сделал это по-своему и очень талантливо. В общем, я счастлива, что у него получилось к нам присоединиться.
— Как на проект повлияла пандемия?
— Мы будем снимать передачу без зрителей, без сторонних наблюдателей. В зале — только команды поддержки: родители и педагоги, тренеры, которых мы всегда привозим вместе с детьми.
© пресс-служба телеканала "Россия"На съемках "Синей птицы"
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На съемках "Синей птицы"
© пресс-служба телеканала "Россия"
© пресс-служба телеканала "Россия"
Жюри на съемках "Синей птицы": Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Сергей Безруков
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Жюри на съемках "Синей птицы": Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Сергей Безруков
© пресс-служба телеканала "Россия"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
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Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
4 из 4
Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
1 из 4
На съемках "Синей птицы"
© пресс-служба телеканала "Россия"
2 из 4
Жюри на съемках "Синей птицы": Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Сергей Безруков
© пресс-служба телеканала "Россия"
3 из 4
Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
4 из 4
Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
— Зрителям обещают, что в новом сезоне с детьми выступят музыканты, работающие "в новых интересных жанрах". В каких именно?
— Мы решили, что "Синяя птица" должна вдохновлять детей пробовать новое. Например, в первой программе участвовал диджей и саунд-продюсер Rompasso — талантливый 23-летний парень из маленького города в Саратовской области, который сделал фантастическую карьеру. Романа уже знают во всем мире, его треки собирают миллионы прослушиваний.
— Ваш девятилетний сын Лев смотрит "Синюю птицу"?
— Да, с самого начала, когда он был еще совсем маленьким. Он мне тут признался, что поначалу даже ревновал меня к участникам. Я с Левой советуюсь, и он очень воодушевлен переменами, которые случились на проекте в этом году.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
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Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Участники конкурса юных талантов "Синяя птица"
2 из 3
Участники конкурса юных талантов "Синяя птица"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская с участницей конкурса
3 из 3
Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская с участницей конкурса
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
1 из 3
Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
2 из 3
Участники конкурса юных талантов "Синяя птица"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
3 из 3
Ведущая конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская с участницей конкурса
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
— Сын сам не рвется участвовать?
— Исключено! И речь даже не о конфликте интересов. Просто каждое место на "Синей птице" дает путевку в жизнь. И я всегда предпочту ребенка из маленького города, который просто не может по-другому о себе заявить. Один мальчик, например, приехал в костюме, который ему сшила бабушка. Или брат с сестрой, воспитанники детского дома — причем мы узнали об этом, уже оценив на кастинге их акробатику. Хочется помогать выходить на большую сцену именно таким детям.
— У вас получается узнавать истории участников?
— Конечно. Более того, именно поэтому мы пригласили Сергея Майорова, он умеет эти истории рассказывать.
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"Участница конкурса юных талантов "Синяя птица"
© Фото : пресс-служба телеканала "Россия 1"
Участница конкурса юных талантов "Синяя птица"
Дети нас часто смешат, заряжают легкостью и своим талантом, но иногда заставляют задуматься и сопереживать. Есть ребята, которые сталкиваются с непониманием одноклассников или близких, — такое случается с творческими детьми. Кто-то потерял близкого человека, и искусство становится способом преодолеть эту боль.
— Вы и сами прекрасный интервьюер: в проекте "Белая студия" беседуете с известными кинодеятелями, писателями, философами. Чем вам близок этот формат? Я знаю, вы и диплом свой посвятили интервью.
— Да, мне всегда нравилось разговаривать с людьми, через беседу об их мировоззрении узнавать что-то новое о себе. В истории каждой жизни отражается все человечество — как в капле воды океан. Причем, по моему опыту, разговор со случайным попутчиком в поезде или с водителем такси может быть не менее важным, чем со знаменитым артистом или режиссером.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВедущие концерта: Дарья Златопольская и Андрей Малахов на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра
Ведущие концерта: Дарья Златопольская и Андрей Малахов на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра
Это, кстати, формат, который был бы мне интересен. Если в "Белую студию" приходят люди знаменитые, часто уже легендарные, то в какой-то момент мне предпочтительнее было бы поговорить с теми, кого иногда несправедливо называют "обычными" людьми. Мне очень не нравится это прилагательное. Мы все обычные: Брэд Питт в своих переживаниях и надеждах — тоже один из нас. При этом каждый уникален. Хорошим собеседником станет любой человек, если его в нужную сторону направить, — в этом как раз и заключается мастерство интервьюера.
— А как в нужную сторону направить?
— Можно сказать, что отличный мастер-класс дал Глеб Жеглов в исполнении Высоцкого, когда учил Шарапова, как вести себя со свидетелем: внимательно слушай человека, найди в разговоре тему, которая ему важна, проявляй искренний интерес.
У меня, в отличие от героев этого фильма, нет задачи вытащить из собеседника конкретную информацию.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТелеведущая Дарья Златопольская на церемонии награждения премией ТЭФИ
Телеведущая Дарья Златопольская на церемонии награждения премией ТЭФИ
Напротив, мне важно дать гостю высказаться на близкую ему тему. Часто в "Белой студии" говорят то, что нигде прежде не озвучивали. Стараюсь увести гостей от готовых формулировок, которые они уже тысячу раз повторяли в других интервью. Я понимаю, что добилась своего, если после вопроса собеседник замолкает, а потом произносит: "Знаете, я не задумывался об этом". Значит, дальше прозвучит что-то важное.
— Если бы вы могли взять интервью у любой исторической личности, кто бы это был?
— Наполеон, причем уже в изгнании на Святой Елене. Мне интересно, как он оценивал свою судьбу: жалел ли о побеге с Эльбы, о походе в Россию — или вообще не мыслил такими категориями. Он отличается от других завоевателей, тиранов и диктаторов, павших жертвами собственных режимов, тем, что смог не просто прожить ярчайшую жизнь, но еще и получить несколько лет на то, чтобы спокойно все отрефлексировать. Очень любопытно, какими были его мысли.