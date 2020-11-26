https://ria.ru/20201126/zastroyka-1586444297.html

Одобрена стратегия застройки исторического центра Оренбурга

Одобрена стратегия застройки исторического центра Оренбурга

Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Оренбургской области одобрил стратегию пространственного развития исторического центра Оренбурга, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:30

2020-11-26T14:30

2020-11-26T14:30

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

оренбург

общество

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ОРЕНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Оренбургской области одобрил стратегию пространственного развития исторического центра Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."В Оренбурге не должно быть хаотичной застройки", - заявил глава региона Денис Паслер в ходе обсуждения с экспертным сообществом ключевых параметров стратегии развития исторического центра Оренбурга. По его словам, концепцию строительства объектов и процедуру выделения земли под них необходимо детально прорабатывать. Паслер напомнил разработчикам, что все градостроительные проекты, включая 3D платформу, должны быть адаптированы к оренбургской реальности. "Вся экономическая часть должна быть актуальной и соответствовать реальной жизни региона. Важно, чтобы все позиции нашей градостроительной политики имели конкретное экономическое обоснование - с привязкой к цифрам, логике проектирования и реальности воплощения", - сказал Паслер.При этом он отметил, что Оренбург должен стать ориентиром и для других городов области в этой работе. "По многим направлениям мы серьезно продвинулись. Реализуются крупные проекты по формированию комфортной городской среды. Они формируют облик и экологический каркас города. Это благоустройство большого лесного массива, реконструкция а, по сути, создание новой полноценной набережной, которой никогда не было в Оренбурге, предстоящее благоустройство Зауральной рощи. Это большая работа и нам предстоит совместно, при участии жителей ее провести. Именно люди должны решать, каким будет их город", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20201118/grechka-1585149466.html

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денис паслер, оренбургская область, оренбург, общество