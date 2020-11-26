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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201126/zakonoproekt-1586490804.html
Парламент Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани
Парламент Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани
Депутаты госсовета Татарстана на заседании в четверг отклонили законопроект о прямых выборах мэра Казани. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:50
2020-11-26T17:50
республика татарстан
госсовет татарстана
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в четверг отклонили законопроект о прямых выборах мэра Казани.За данное решение высказался 71 парламентарий, семь были против, двое воздержались. В настоящее время главы муниципальных образований в Татарстане избираются депутатами местных представительных органов из своего состава."Закон республики Татарстан о местном самоуправлении предусматривает установление прямых выборов… в качестве порядка избрания главы муниципального образования города Казани, а также осуществления им полномочий главы местной администрации. С учетом действующего нормативного правового регулирования граждане сегодня фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия в управлении городом или районом через избрание своего главы на прямых выборах", - сказал автор законопроекта Артем Прокофьев.В результате, по его словам, местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус.Как отметил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, предлагаемый законопроект после рассмотрения на заседании комитета, необходимых встреч и консультаций был рекомендован к отклонению. По мнению большинства членов профильного комитета, инициатор законопроекта не представил убедительных доводов о необходимости предлагаемых изменений, а действующий в республике порядок избрания главы муниципального образования позволяет эффективно управлять территориями при осуществлении местного самоуправления.Данное мнение поддержал и глава парламента республики Фарид Мухаметшин. "Формула, которая найдена в республике, поддержана многими субъектами РФ. Легитимность безупречная… Она (действующая форма избрания – ред.) практически показала работоспособность. Да, наверное, патриотично, политично, демократично – прямые выборы. Но мы видим, какие прямые выборы сюрпризы преподносят в ряде субъектов… Мы с вами бережно должны относиться к этому, не популистски", - сказал он.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что республика изучала опыт проведения прямых выборов мэра, но больших его преимуществ не увидела. Действующая форма, когда избранные населением депутаты выбирают "своего командира", по его мнению, достойна и оправдала себя в Татарстане.
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госсовет татарстана, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань

Парламент Татарстана отклонил законопроект о прямых выборах мэра Казани

17:50 26.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк"Дворец земледельцев" в Казани
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в четверг отклонили законопроект о прямых выборах мэра Казани.
За данное решение высказался 71 парламентарий, семь были против, двое воздержались. В настоящее время главы муниципальных образований в Татарстане избираются депутатами местных представительных органов из своего состава.
"Закон республики Татарстан о местном самоуправлении предусматривает установление прямых выборов… в качестве порядка избрания главы муниципального образования города Казани, а также осуществления им полномочий главы местной администрации. С учетом действующего нормативного правового регулирования граждане сегодня фактически отстранены от самостоятельного определения порядка формирования органов местного самоуправления и реального участия в управлении городом или районом через избрание своего главы на прямых выборах", - сказал автор законопроекта Артем Прокофьев.
В результате, по его словам, местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус.
Как отметил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, предлагаемый законопроект после рассмотрения на заседании комитета, необходимых встреч и консультаций был рекомендован к отклонению. По мнению большинства членов профильного комитета, инициатор законопроекта не представил убедительных доводов о необходимости предлагаемых изменений, а действующий в республике порядок избрания главы муниципального образования позволяет эффективно управлять территориями при осуществлении местного самоуправления.
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Данное мнение поддержал и глава парламента республики Фарид Мухаметшин. "Формула, которая найдена в республике, поддержана многими субъектами РФ. Легитимность безупречная… Она (действующая форма избрания – ред.) практически показала работоспособность. Да, наверное, патриотично, политично, демократично – прямые выборы. Но мы видим, какие прямые выборы сюрпризы преподносят в ряде субъектов… Мы с вами бережно должны относиться к этому, не популистски", - сказал он.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что республика изучала опыт проведения прямых выборов мэра, но больших его преимуществ не увидела. Действующая форма, когда избранные населением депутаты выбирают "своего командира", по его мнению, достойна и оправдала себя в Татарстане.
 
Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
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