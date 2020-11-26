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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201126/yugra-1586394751.html
Объем инвестиций в экономику Югры составит 939 миллиардов рублей
Объем инвестиций в экономику Югры составит 939 миллиардов рублей
Объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году, по предварительным оценкам, составит 939 миллиардов рублей, сообщила глава... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:31
2020-11-26T10:31
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году, по предварительным оценкам, составит 939 миллиардов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова."В 2020 году объем инвестиций, по оценке депэкономики Югры, составит 939 миллиардов рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4%. По объему инвестиций на душу населения Югра - третья среди регионов РФ. В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых, при этом увеличивается доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу, сферу услуг", - сказала глава региона, озвучивая ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.Объем инвестиций в экономику региона по итогам 2019 года также оценивался в 939 миллиардов рублей, их доля в ВРП составляла 23%, следует из прошлогоднего отчета губернатора Югры.Комарова в четверг также подчеркнула, что инвестиционная политика Югры на 2021 год будет сконцентрирована, в частности, на ускорении разработки прорывных технологий добычи углеводородов, учитывая ситуацию на энергетическом рынке. Кроме того, она заявила, что в этой связи стоит учитывать тренд на симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, "зеленый разворот" в отрасли.Также, по словам губернатора Югры, одним из главных вызовов в текущих условиях стала безработица. "Нам предстоит сосредоточить все ресурсы, стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места, в том числе забирая их с других рынков, формируемых нашим региональным спросом, экономикой Югры", - сказала глава региона.Кроме того, Комарова объявила 2021-й годом знаний в автономном округе. Она отметила, что необходимо "дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры".
https://na.ria.ru/20201123/worldskills-1585557775.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, экономика

Объем инвестиций в экономику Югры составит 939 миллиардов рублей

10:31 26.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году, по предварительным оценкам, составит 939 миллиардов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"В 2020 году объем инвестиций, по оценке депэкономики Югры, составит 939 миллиардов рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4%. По объему инвестиций на душу населения Югра - третья среди регионов РФ. В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых, при этом увеличивается доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу, сферу услуг", - сказала глава региона, озвучивая ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.
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Объем инвестиций в экономику региона по итогам 2019 года также оценивался в 939 миллиардов рублей, их доля в ВРП составляла 23%, следует из прошлогоднего отчета губернатора Югры.
Комарова в четверг также подчеркнула, что инвестиционная политика Югры на 2021 год будет сконцентрирована, в частности, на ускорении разработки прорывных технологий добычи углеводородов, учитывая ситуацию на энергетическом рынке. Кроме того, она заявила, что в этой связи стоит учитывать тренд на симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, "зеленый разворот" в отрасли.
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Также, по словам губернатора Югры, одним из главных вызовов в текущих условиях стала безработица. "Нам предстоит сосредоточить все ресурсы, стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места, в том числе забирая их с других рынков, формируемых нашим региональным спросом, экономикой Югры", - сказала глава региона.
Кроме того, Комарова объявила 2021-й годом знаний в автономном округе. Она отметила, что необходимо "дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры".
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваЭкономика
 
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