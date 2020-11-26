https://ria.ru/20201126/yugra-1586394751.html

Объем инвестиций в экономику Югры составит 939 миллиардов рублей

Объем инвестиций в экономику Югры составит 939 миллиардов рублей

Объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году, по предварительным оценкам, составит 939 миллиардов рублей, сообщила глава... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:31

2020-11-26T10:31

2020-11-26T10:31

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году, по предварительным оценкам, составит 939 миллиардов рублей, сообщила глава региона Наталья Комарова."В 2020 году объем инвестиций, по оценке депэкономики Югры, составит 939 миллиардов рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит 23,4%. По объему инвестиций на душу населения Югра - третья среди регионов РФ. В структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых, при этом увеличивается доля инвестиций в строительную отрасль, социальную сферу, сферу услуг", - сказала глава региона, озвучивая ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям автономного округа.Объем инвестиций в экономику региона по итогам 2019 года также оценивался в 939 миллиардов рублей, их доля в ВРП составляла 23%, следует из прошлогоднего отчета губернатора Югры.Комарова в четверг также подчеркнула, что инвестиционная политика Югры на 2021 год будет сконцентрирована, в частности, на ускорении разработки прорывных технологий добычи углеводородов, учитывая ситуацию на энергетическом рынке. Кроме того, она заявила, что в этой связи стоит учитывать тренд на симбиоз традиционной и возобновляемой энергетики, "зеленый разворот" в отрасли.Также, по словам губернатора Югры, одним из главных вызовов в текущих условиях стала безработица. "Нам предстоит сосредоточить все ресурсы, стимулировать рост самозанятости, инновационных отраслей, создавать новые рабочие места, в том числе забирая их с других рынков, формируемых нашим региональным спросом, экономикой Югры", - сказала глава региона.Кроме того, Комарова объявила 2021-й годом знаний в автономном округе. Она отметила, что необходимо "дать дорогу инновациям, новому качеству жизни, ускоренному развитию в период после пандемии, применив интеллект на благо Югры".

https://na.ria.ru/20201123/worldskills-1585557775.html

https://ria.ru/20201120/yugra-1585545523.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, экономика