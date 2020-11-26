https://ria.ru/20201126/yakutsk-1586403423.html

Якутск перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году

Якутск перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году

Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году, в следующем году по... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:21

2020-11-26T11:21

2020-11-26T11:21

республика саха (якутия)

главстрой

якутск

общество

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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году, в следующем году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе планируется построить и отремонтировать свыше 26 километров дорожной сети, сообщил РИА Новости директор муниципального казенного учреждения "Главстрой" Алексей Варламов.Ранее региональные власти сообщили, что Якутия в 2020 году построила и реконструировала свыше 500 километров дорог, обсуждаются планы на следующий год.По словам Варламова, по паспорту нацпроекта, независимо от объемов, выделяется 496 миллионов рублей федеральных средств, 500 миллионов рублей из регионального и столько же из местного бюджета."В 2020 году плановый индикатор составлял 22,39 километров, фактическое выполнение – 23,56 километра дорог. Перевыполнение составило 1,17 километра", - рассказал собеседник агентства.Всего было задействовано шесть подрядных организаций. "Было привлечено порядка 382 человека и 214 единиц техники. Процент местного населения составил от 30 до 100%. При этом ООО "Сельдорстрой" и ДРСУ "Сэттэ" привлекали к работам только местные кадры", - отметил Варламов."Остро ощущалась нехватка квалифицированной рабочей силы, также в связи пандемией", - добавил он.В планах городских властей на следующий год строительство и ремонт 26,5 километров дорог. Масштабным проектом станет капитальный ремонт проспекта Ленина.

https://ria.ru/20201027/strategiya-1581835726.html

https://ria.ru/20201027/aviatransport-1581757730.html

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главстрой, якутск, общество