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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201126/yakutsk-1586403423.html
Якутск перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году
Якутск перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году
Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году, в следующем году по... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:21
2020-11-26T11:21
республика саха (якутия)
главстрой
якутск
общество
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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году, в следующем году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе планируется построить и отремонтировать свыше 26 километров дорожной сети, сообщил РИА Новости директор муниципального казенного учреждения "Главстрой" Алексей Варламов.Ранее региональные власти сообщили, что Якутия в 2020 году построила и реконструировала свыше 500 километров дорог, обсуждаются планы на следующий год.По словам Варламова, по паспорту нацпроекта, независимо от объемов, выделяется 496 миллионов рублей федеральных средств, 500 миллионов рублей из регионального и столько же из местного бюджета."В 2020 году плановый индикатор составлял 22,39 километров, фактическое выполнение – 23,56 километра дорог. Перевыполнение составило 1,17 километра", - рассказал собеседник агентства.Всего было задействовано шесть подрядных организаций. "Было привлечено порядка 382 человека и 214 единиц техники. Процент местного населения составил от 30 до 100%. При этом ООО "Сельдорстрой" и ДРСУ "Сэттэ" привлекали к работам только местные кадры", - отметил Варламов."Остро ощущалась нехватка квалифицированной рабочей силы, также в связи пандемией", - добавил он.В планах городских властей на следующий год строительство и ремонт 26,5 километров дорог. Масштабным проектом станет капитальный ремонт проспекта Ленина.
https://ria.ru/20201027/strategiya-1581835726.html
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главстрой, якутск, общество

Якутск перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году

11:21 26.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Якутск, несмотря на острую нехватку кадров из-за пандемии коронавируса, перевыполнил план по ремонту и строительству дорог в 2020 году, в следующем году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе планируется построить и отремонтировать свыше 26 километров дорожной сети, сообщил РИА Новости директор муниципального казенного учреждения "Главстрой" Алексей Варламов.
Ранее региональные власти сообщили, что Якутия в 2020 году построила и реконструировала свыше 500 километров дорог, обсуждаются планы на следующий год.
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По словам Варламова, по паспорту нацпроекта, независимо от объемов, выделяется 496 миллионов рублей федеральных средств, 500 миллионов рублей из регионального и столько же из местного бюджета.
"В 2020 году плановый индикатор составлял 22,39 километров, фактическое выполнение – 23,56 километра дорог. Перевыполнение составило 1,17 километра", - рассказал собеседник агентства.
Всего было задействовано шесть подрядных организаций. "Было привлечено порядка 382 человека и 214 единиц техники. Процент местного населения составил от 30 до 100%. При этом ООО "Сельдорстрой" и ДРСУ "Сэттэ" привлекали к работам только местные кадры", - отметил Варламов.
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"Остро ощущалась нехватка квалифицированной рабочей силы, также в связи пандемией", - добавил он.
В планах городских властей на следующий год строительство и ремонт 26,5 километров дорог. Масштабным проектом станет капитальный ремонт проспекта Ленина.
 
Республика Саха (Якутия)ГлавстройЯкутскОбщество
 
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