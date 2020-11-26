https://ria.ru/20201126/vzyatka-1586487764.html
Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни арестован по делу о получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:34
2020-11-26T17:34
2020-11-26T17:34
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни арестован по делу о получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), заключен под стражу", - сказала она.Согласно данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора организации, предоставляющей услуги таможенного брокера, свыше 820 тысяч рублей за помощь в ускорении оформления грузов. При этом деньги передавались через посредников.Марковская отметила, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, они дали признательные показания против обвиняемого.
https://realty.ria.ru/20201126/vzyatka-1586467571.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни арестован по делу о получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
РФ Елена Марковская.
"Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), заключен под стражу", - сказала она.
Согласно данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора организации, предоставляющей услуги таможенного брокера, свыше 820 тысяч рублей за помощь в ускорении оформления грузов. При этом деньги передавались через посредников.
Марковская отметила, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, они дали признательные показания против обвиняемого.