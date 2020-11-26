https://ria.ru/20201126/vzyatka-1586487764.html

Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке

Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке

Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни арестован по делу о получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:34

2020-11-26T17:34

2020-11-26T17:34

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни арестован по делу о получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская."Начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), заключен под стражу", - сказала она.Согласно данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора организации, предоставляющей услуги таможенного брокера, свыше 820 тысяч рублей за помощь в ускорении оформления грузов. При этом деньги передавались через посредников.Марковская отметила, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, они дали признательные показания против обвиняемого.

https://realty.ria.ru/20201126/vzyatka-1586467571.html

https://ria.ru/20201123/vzyatka-1585941784.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия