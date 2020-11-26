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https://ria.ru/20201126/vladivostok-1586411870.html
Прокуратура проверит энергокомпании Владивостока после отключений
Прокуратура проверит энергокомпании Владивостока после отключений
Прокуратура начала проверку работы энергокомпаний Владивостока после массовых отключений электроэнергии из-за снежного циклона, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:07
2020-11-26T12:07
владивосток
первомайский район
дальневосточная распределительная сетевая компания
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку работы энергокомпаний Владивостока после массовых отключений электроэнергии из-за снежного циклона, сообщает надзорное ведомство.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. В городе ввели режим ЧС, часть жителей Первомайского района Владивостока почти неделю оставалась без света."В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки, многие из них до настоящего времени находятся без электричества и тепла. По данному факту прокуратура города Владивостока организовала проверку в отношении распределительных, сетевых и ресурсоснабжающих организаций, органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что обильные осадки в виде дождя и мокрого снега привели к лавинообразному обледенению, массовому обрушению столбов и опор линий электропередач, объекты энергоснабжения города практически одномоментно были выведены из строя."В ходе проверочных мероприятий надзорным ведомством также будет дана оценка деятельности Дальневосточной распределительной сетевой компании", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера.
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В Приморье ввели режим ЧС из-за снежного циклона
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий циклона с ледяным дождем и сильным ветром, не прекращавшимися в течение двух суток. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с обледеневшими деревьями, дорогами и машинами. "На данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов", - говорится на сайте правительства Приморского края. По данным местных властей, метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. "Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни", - сообщает правительство края.
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владивосток, первомайский район , дальневосточная распределительная сетевая компания, происшествия

Прокуратура проверит энергокомпании Владивостока после отключений

12:07 26.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку работы энергокомпаний Владивостока после массовых отключений электроэнергии из-за снежного циклона, сообщает надзорное ведомство.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились. В городе ввели режим ЧС, часть жителей Первомайского района Владивостока почти неделю оставалась без света.
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"В результате отключения подачи коммунальных ресурсов гражданам города причинены физические и моральные страдания, значительные материальные убытки, многие из них до настоящего времени находятся без электричества и тепла. По данному факту прокуратура города Владивостока организовала проверку в отношении распределительных, сетевых и ресурсоснабжающих организаций, органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что обильные осадки в виде дождя и мокрого снега привели к лавинообразному обледенению, массовому обрушению столбов и опор линий электропередач, объекты энергоснабжения города практически одномоментно были выведены из строя.
"В ходе проверочных мероприятий надзорным ведомством также будет дана оценка деятельности Дальневосточной распределительной сетевой компании", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера.
 
ВладивостокПервомайский районДальневосточная распределительная сетевая компанияПроисшествия
 
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