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Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D
Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D
Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T02:10
2020-11-26T12:24
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на британских медиков сообщает издание Express. На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.Ранее стало известно, что за уровнем витамина D нужно следить для повышения сопротивляемости организма и снижения риска заразиться коронавирусом, поскольку этот витамин интенсивно стимулирует иммунную систему.Витамин D — группа биологически активных веществ. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.
https://ria.ru/20201121/gipervitaminoz-1585625292.html
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витамины, весь мир

Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D

02:10 26.11.2020 (обновлено: 12:24 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на британских медиков сообщает издание Express.
На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.
Витамины - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 04:10
Врач объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами
При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.
Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.
Ранее стало известно, что за уровнем витамина D нужно следить для повышения сопротивляемости организма и снижения риска заразиться коронавирусом, поскольку этот витамин интенсивно стимулирует иммунную систему.
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%
Витамин D — группа биологически активных веществ. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.
 
витаминыВесь мир
 
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