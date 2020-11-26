https://ria.ru/20201126/vitamin-1586368338.html

Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D

Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D

Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T02:10

2020-11-26T02:10

2020-11-26T12:24

витамины

весь мир

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Дефицит витамина D в организме можно распознать по заметному размягчению костей, при этом его нехватка может привести к болям по ночам. Об этом со ссылкой на британских медиков сообщает издание Express. На ранних этапах недуг может развиваться без проявления симптомов. Обнаружить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.При нехватке витамина D наблюдается тупая ноющая боль в области таза, пояснице, ногах, бедрах и ребрах. Боль способна усиливаться по ночам или же при надавливании на кости.Эксперты предостерегают, что патология опасна для людей пожилого возраста, так как становится причиной переломов и является причиной остеопороза. Для предотвращения дефицита витамина D необходим его ежедневный профилактический прием. Правильное его применение обеспечит плотность костям.Ранее стало известно, что за уровнем витамина D нужно следить для повышения сопротивляемости организма и снижения риска заразиться коронавирусом, поскольку этот витамин интенсивно стимулирует иммунную систему.Витамин D — группа биологически активных веществ. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

https://ria.ru/20201121/gipervitaminoz-1585625292.html

https://ria.ru/20201119/rak-1585388850.html

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