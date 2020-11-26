https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html
В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:18
2020-11-26T13:18
2020-11-26T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, прививать от коронавирусного заболевания будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата. Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков
.
"Точную дату не могу сказать. <...> Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", — сообщил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, прививать от коронавирусного заболевания будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.
Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).
Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.
Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.