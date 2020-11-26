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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html
В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:18
2020-11-26T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, прививать от коронавирусного заболевания будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата. Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

13:18 26.11.2020 (обновлено: 14:13 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Точную дату не могу сказать. <...> Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", — сообщил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, прививать от коронавирусного заболевания будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.
Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).
Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). "Спутник V" показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.
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24 ноября, 13:02Распространение нового коронавируса
Вакцина "Спутник V" показала эффективность выше 95 процентов
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.
Для россиян вакцинация как "ЭпиВакКороной", так и "Спутником V" будет бесплатной (в розницу они не продаются).
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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