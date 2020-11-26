https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586402408.html

Стало известно, сколько лет займет вакцинация от COVID-19 в Германии

Стало известно, сколько лет займет вакцинация от COVID-19 в Германии

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что на вакцинацию населения Германии от коронавируса уйдет от года до трех... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:14

2020-11-26T11:14

2020-11-26T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что на вакцинацию населения Германии от коронавируса уйдет от года до трех лет.Монтгомери считает в целом верными ограничительные меры, согласованные по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель. Глава WMA также отметил важность того, что меры едины для всех земель. "Я выступаю против каждого особого предписания для отдельных земель", - добавил он.По его мнению, нельзя исключать возможность третьей волны коронавируса. "Если люди будут вести себя так, как они вели себя в начале октября, а именно бездумно и не считаясь ни с кем, мы получим её снова", - заявил он.Локдаун в ФРГ из-за пандемии коронавируса продлен по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель до 20 декабря, однако отдельные ограничения, которые касаются, например, отелей и ресторанов, могут быть продлены и до начала января. В документе по итогам совещания перечислены новые ограничительные меры, в частности, число покупателей в торговых центрах площадью от 800 квадратных метров теперь допускается из расчета 20 квадратных метров на одного человека.Ужесточены правила ношения защитных масок, они будут обязательными во всех общественных местах, в закрытых рабочих помещениях, магазинах, а также на парковках перед ними. До 23 декабря в частных встречах смогут принять участие до пяти человек из максимум двух домохозяйств, дети младше 14 лет при этом не учитываются.Власти Германии также договорились отказаться от крупных уличных мероприятий в новогодние и рождественские праздники, граждан призывают отказаться от запуска фейерверков на улицах, избегать массовых скоплений народа. Школы и детские сады пока продолжат работу, однако при высоких показаниях заболеваемости там будут ужесточены правила ношения масок. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585611865.html

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

германия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире