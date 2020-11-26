https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586402408.html
Стало известно, сколько лет займет вакцинация от COVID-19 в Германии
Стало известно, сколько лет займет вакцинация от COVID-19 в Германии
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что на вакцинацию населения Германии от коронавируса уйдет от года до трех... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:14
2020-11-26T11:14
2020-11-26T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ангела меркель
германия
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что на вакцинацию населения Германии от коронавируса уйдет от года до трех лет.Монтгомери считает в целом верными ограничительные меры, согласованные по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель. Глава WMA также отметил важность того, что меры едины для всех земель. "Я выступаю против каждого особого предписания для отдельных земель", - добавил он.По его мнению, нельзя исключать возможность третьей волны коронавируса. "Если люди будут вести себя так, как они вели себя в начале октября, а именно бездумно и не считаясь ни с кем, мы получим её снова", - заявил он.Локдаун в ФРГ из-за пандемии коронавируса продлен по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель до 20 декабря, однако отдельные ограничения, которые касаются, например, отелей и ресторанов, могут быть продлены и до начала января. В документе по итогам совещания перечислены новые ограничительные меры, в частности, число покупателей в торговых центрах площадью от 800 квадратных метров теперь допускается из расчета 20 квадратных метров на одного человека.Ужесточены правила ношения защитных масок, они будут обязательными во всех общественных местах, в закрытых рабочих помещениях, магазинах, а также на парковках перед ними. До 23 декабря в частных встречах смогут принять участие до пяти человек из максимум двух домохозяйств, дети младше 14 лет при этом не учитываются.Власти Германии также договорились отказаться от крупных уличных мероприятий в новогодние и рождественские праздники, граждан призывают отказаться от запуска фейерверков на улицах, избегать массовых скоплений народа. Школы и детские сады пока продолжат работу, однако при высоких показаниях заболеваемости там будут ужесточены правила ношения масок. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585611865.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, в мире
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что на вакцинацию населения Германии
от коронавируса уйдет от года до трех лет.
"До того момента, когда будет привито население, уйдет от года до трех лет. Кроме того, есть 40% людей, которые отказываются от прививок", - заявил он в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Монтгомери считает в целом верными ограничительные меры, согласованные по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель
и глав федеральных земель. Глава WMA также отметил важность того, что меры едины для всех земель. "Я выступаю против каждого особого предписания для отдельных земель", - добавил он.
По его мнению, нельзя исключать возможность третьей волны коронавируса. "Если люди будут вести себя так, как они вели себя в начале октября, а именно бездумно и не считаясь ни с кем, мы получим её снова", - заявил он.
Локдаун в ФРГ из-за пандемии коронавируса продлен по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель до 20 декабря, однако отдельные ограничения, которые касаются, например, отелей и ресторанов, могут быть продлены и до начала января. В документе по итогам совещания перечислены новые ограничительные меры, в частности, число покупателей в торговых центрах площадью от 800 квадратных метров теперь допускается из расчета 20 квадратных метров на одного человека.
Ужесточены правила ношения защитных масок, они будут обязательными во всех общественных местах, в закрытых рабочих помещениях, магазинах, а также на парковках перед ними. До 23 декабря в частных встречах смогут принять участие до пяти человек из максимум двух домохозяйств, дети младше 14 лет при этом не учитываются.
Власти Германии также договорились отказаться от крупных уличных мероприятий в новогодние и рождественские праздники, граждан призывают отказаться от запуска фейерверков на улицах, избегать массовых скоплений народа. Школы и детские сады пока продолжат работу, однако при высоких показаниях заболеваемости там будут ужесточены правила ношения масок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.