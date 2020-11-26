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https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586447284.html
Агентство ЕС по лекарствам рассказало о контактах по вакцине "Спутник V"
Агентство ЕС по лекарствам рассказало о контактах по вакцине "Спутник V"
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:39
2020-11-26T14:45
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
венгрия
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив при этом, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы.При этом в Агентстве не смогли назвать примерные сроки принятия решения по вакцине."Сроки получения разрешений на вакцины трудно предсказать", - сказал собеседник агентства. В то же время он подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам и другие регуляторы в Евросоюзе концентрируют ресурсы для ускорения этого процесса и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.Официальный представитель ЕК накануне сообщил РИА Новости, что Европейское агентство по лекарственным препаратам проводит первые обсуждения по российской вакцине после соответствующего обращения ее производителя.При этом он подчеркнул, что EMA не получало заявок на разрешение на продажу вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что Еврокомиссия пока также не имеет данных по российской вакцине.В понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Он пояснил, что соответствующая заявка была отправлена 22 октября.Ранее в ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), венгрия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

Агентство ЕС по лекарствам рассказало о контактах по вакцине "Спутник V"

14:39 26.11.2020 (обновлено: 14:45 26.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : РФПИ
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отметив при этом, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы.

"Разработчик действительно с нами связался, мы обсуждаем с ним дальнейшее взаимодействие с Агентством", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы европейского лекарственного регулятора. По его словам, "если и когда" Агентство даст разработчику вакцины первые рекомендации, об этом будет своевременно сообщено на сайте EMA.

При этом в Агентстве не смогли назвать примерные сроки принятия решения по вакцине.
"Сроки получения разрешений на вакцины трудно предсказать", - сказал собеседник агентства. В то же время он подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам и другие регуляторы в Евросоюзе концентрируют ресурсы для ускорения этого процесса и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.
Официальный представитель ЕК накануне сообщил РИА Новости, что Европейское агентство по лекарственным препаратам проводит первые обсуждения по российской вакцине после соответствующего обращения ее производителя.
При этом он подчеркнул, что EMA не получало заявок на разрешение на продажу вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что Еврокомиссия пока также не имеет данных по российской вакцине.
В понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Он пояснил, что соответствующая заявка была отправлена 22 октября.
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Ранее в ноябре Минпромторг РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто заявил, что Россия обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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