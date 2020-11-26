https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586419287.html

В ОЭЗ Москвы начнется производство вакцины от COVID

В ОЭЗ Москвы начнется производство вакцины от COVID

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начнет работу завод по производству вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:37

2020-11-26T12:37

2020-11-26T12:37

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начнет работу завод по производству вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным пресс-службы, новая площадка компании "Р-Фарм" станет одной из ключевых по производству вакцины "Спутник V". Сегодня на площадке завершаются финальные монтажные работы, которые идут с опережением графика. Как ожидается, комплекс начнет работу уже в январе."Возможности особой экономической зоны позволили в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата "Спутник V", разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме. Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что для подготовки площадки были мобилизованы значительные рабочие силы, ресурсы и техника. Оперативно был возведён каркас наружных стен, выполнена антикоррозионная обработка и огнезащита металлоконструкций, смонтирован наружный ограждающий периметр и балочная клетка, а также возведена технологическая площадка под размещение вентиляционного оборудования и ряд вспомогательных помещений. Хладоцентр для обеспечения производства и инженерных систем холодом находится на завершающем этапе. Его площадь составит почти 800 квадратных метров.Заявленные производителем мощности потребовали также проведения дополнительных работ по обеспечению предприятия энергоресурсами, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров."Силами сотрудников АО "Мосгаз" на территории особой экономической зоны в рекордно короткие сроки возведена котельная. Высокая производительность, многоступенчатая система безопасности и экологичность стали главными аргументами в пользу выбора при возведении газовой котельной. В течение месяца проложено около 700 метров трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершён монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной", - рассказал Прохоров.

https://ria.ru/20201123/lgoty-1585940918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров