Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586419287.html
В ОЭЗ Москвы начнется производство вакцины от COVID
В ОЭЗ Москвы начнется производство вакцины от COVID
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начнет работу завод по производству вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:37
2020-11-26T12:37
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_bd017a27fa3d4bc0f79761749fc384bd.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начнет работу завод по производству вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По данным пресс-службы, новая площадка компании "Р-Фарм" станет одной из ключевых по производству вакцины "Спутник V". Сегодня на площадке завершаются финальные монтажные работы, которые идут с опережением графика. Как ожидается, комплекс начнет работу уже в январе."Возможности особой экономической зоны позволили в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата "Спутник V", разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме. Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что для подготовки площадки были мобилизованы значительные рабочие силы, ресурсы и техника. Оперативно был возведён каркас наружных стен, выполнена антикоррозионная обработка и огнезащита металлоконструкций, смонтирован наружный ограждающий периметр и балочная клетка, а также возведена технологическая площадка под размещение вентиляционного оборудования и ряд вспомогательных помещений. Хладоцентр для обеспечения производства и инженерных систем холодом находится на завершающем этапе. Его площадь составит почти 800 квадратных метров.Заявленные производителем мощности потребовали также проведения дополнительных работ по обеспечению предприятия энергоресурсами, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров."Силами сотрудников АО "Мосгаз" на территории особой экономической зоны в рекордно короткие сроки возведена котельная. Высокая производительность, многоступенчатая система безопасности и экологичность стали главными аргументами в пользу выбора при возведении газовой котельной. В течение месяца проложено около 700 метров трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершён монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной", - рассказал Прохоров.
https://ria.ru/20201123/lgoty-1585940918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_58:0:967:682_1400x0_80_0_0_7509df012cacfaa51b4bf069ce3322ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (политик), александр прохоров

В ОЭЗ Москвы начнется производство вакцины от COVID

12:37 26.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начнет работу завод по производству вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По данным пресс-службы, новая площадка компании "Р-Фарм" станет одной из ключевых по производству вакцины "Спутник V". Сегодня на площадке завершаются финальные монтажные работы, которые идут с опережением графика. Как ожидается, комплекс начнет работу уже в январе.
"Возможности особой экономической зоны позволили в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата "Спутник V", разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме. Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что для подготовки площадки были мобилизованы значительные рабочие силы, ресурсы и техника. Оперативно был возведён каркас наружных стен, выполнена антикоррозионная обработка и огнезащита металлоконструкций, смонтирован наружный ограждающий периметр и балочная клетка, а также возведена технологическая площадка под размещение вентиляционного оборудования и ряд вспомогательных помещений. Хладоцентр для обеспечения производства и инженерных систем холодом находится на завершающем этапе. Его площадь составит почти 800 квадратных метров.
Логотип технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 16:43Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московский производитель медоборудования получит льготы от города
Заявленные производителем мощности потребовали также проведения дополнительных работ по обеспечению предприятия энергоресурсами, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
"Силами сотрудников АО "Мосгаз" на территории особой экономической зоны в рекордно короткие сроки возведена котельная. Высокая производительность, многоступенчатая система безопасности и экологичность стали главными аргументами в пользу выбора при возведении газовой котельной. В течение месяца проложено около 700 метров трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершён монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной", - рассказал Прохоров.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр Прохоров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния