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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586399991.html
В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса
В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса
Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19, находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:02
2020-11-26T11:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
багдад (город)
ирак
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19,&nbsp; находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел Фуад Хусейн."Мы следим внимательно за процессом создания вакцины и использования этой вакцины. Я знаю, что наши учреждения находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу", - сказал Хусейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, планирует ли Багдад приобретение российской вакцины от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, багдад (город), ирак, в мире

В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса

11:02 26.11.2020 (обновлено: 11:09 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19,  находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел Фуад Хусейн.
"Мы следим внимательно за процессом создания вакцины и использования этой вакцины. Я знаю, что наши учреждения находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу", - сказал Хусейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, планирует ли Багдад приобретение российской вакцины от коронавируса.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваБагдад (город)ИракВ мире
 
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