https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586399991.html

В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса

В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса

Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19, находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:02

2020-11-26T11:02

2020-11-26T11:09

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье - общество

москва

багдад (город)

ирак

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19, находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел Фуад Хусейн."Мы следим внимательно за процессом создания вакцины и использования этой вакцины. Я знаю, что наши учреждения находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу", - сказал Хусейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, планирует ли Багдад приобретение российской вакцины от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

багдад (город)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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