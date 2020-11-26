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В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса
В Ираке рассказали о контактах с Россией по вакцине от коронавируса
Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19, находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:02
2020-11-26T11:02
2020-11-26T11:09
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вакцина "спутник v"
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здоровье - общество
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багдад (город)
ирак
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Багдад внимательно следит за разработкой российской вакцины от COVID-19, находится в контакте с Москвой по этому вопросу, заявил заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел Фуад Хусейн."Мы следим внимательно за процессом создания вакцины и использования этой вакцины. Я знаю, что наши учреждения находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу", - сказал Хусейн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, планирует ли Багдад приобретение российской вакцины от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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