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Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19
Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19
В декабре-январе объемы производства вакцины от COVID-19 в России значимо увеличат, чтобы начать вакцинацию, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:23
2020-11-26T10:23
2020-11-26T10:40
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В декабре-январе объемы производства вакцины от COVID-19 в России значимо увеличат, чтобы начать вакцинацию, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что сегодня объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объемы будут значимо увеличены для того, чтобы начать уже движение сначала по определенным категориям населения и далее выходить на более широкие", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он добавил, что рассматривается возможность использования научных разработок по вакцинным препаратам. По словам министра, уже есть ряд инновационных идей, которые могут быть реализованы в ближайшее время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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