https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586393022.html

Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19

Мурашко рассказал о планах по увеличению производства вакцины от COVID-19

В декабре-январе объемы производства вакцины от COVID-19 в России значимо увеличат, чтобы начать вакцинацию, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:23

2020-11-26T10:23

2020-11-26T10:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В декабре-январе объемы производства вакцины от COVID-19 в России значимо увеличат, чтобы начать вакцинацию, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы видим, что сегодня объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объемы будут значимо увеличены для того, чтобы начать уже движение сначала по определенным категориям населения и далее выходить на более широкие", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он добавил, что рассматривается возможность использования научных разработок по вакцинным препаратам. По словам министра, уже есть ряд инновационных идей, которые могут быть реализованы в ближайшее время.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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