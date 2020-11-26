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Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Тегеран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от коронавируса, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:48
2020-11-26T08:48
казем джалали
владимир путин
москва
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 26 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от коронавируса, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари."Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идет рассмотрение документов", - сказала она, не назвав, с каким именно производителем идет кооперация.По ее словам, "планируется визит по приглашению российской стороны".В конце сентября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, отметив, что возможно подписание соглашения по совместному производству вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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казем джалали, владимир путин, москва, иран, в мире

Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19

08:48 26.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 26 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от коронавируса, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.
"Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идет рассмотрение документов", - сказала она, не назвав, с каким именно производителем идет кооперация.
По ее словам, "планируется визит по приглашению российской стороны".
В конце сентября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, отметив, что возможно подписание соглашения по совместному производству вакцины.
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в регионы для клинических исследований
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Казем ДжалалиВладимир ПутинМоскваИранВ мире
 
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