https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586379722.html

Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19

Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19

Тегеран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от коронавируса, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:48

2020-11-26T08:48

2020-11-26T08:48

казем джалали

владимир путин

москва

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 26 ноя – РИА Новости, Антон Быстров. Тегеран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от коронавируса, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари."Специалисты и чиновники нашей страны к настоящему моменту провели переговоры и сотрудничают с российским производителем вакцины, в настоящий момент идет рассмотрение документов", - сказала она, не назвав, с каким именно производителем идет кооперация.По ее словам, "планируется визит по приглашению российской стороны".В конце сентября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран намерен сотрудничать с Москвой по производству вакцины от COVID-19, по этой теме ведутся консультации, отметив, что возможно подписание соглашения по совместному производству вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586375268.html

москва

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казем джалали, владимир путин, москва, иран, в мире