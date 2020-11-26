https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586376241.html

В технополисе "Москва" запустят производство вакцин от коронавируса

В технополисе "Москва" запустят производство вакцин от коронавируса

Площадку по производству вакцин от COVID-19 откроют на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T07:57

2020-11-26T07:57

2020-11-26T07:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Площадку по производству вакцин от COVID-19 откроют на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщается на сайте мэра столицы.По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, приведенным на портале, возможности технополиса позволили в кратчайшие сроки подготовить площадку для производства препарата "Спутник V". Площадку подготовили за месяц: работа шла в круглосуточном режиме."Производство займет площадь около 20 тысяч квадратных метров и позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас работы практически завершены, скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием, и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве", - приводятся на сайте слова Ефимова.Отмечается, что специалисты уже возвели каркас наружных стен, выполнили антикоррозионную обработку и огнезащиту металлоконструкций, смонтировали наружный ограждающий периметр и балочную клетку и построили технологическую площадку под размещение вентиляционного оборудования. По данным на сайте, хладоцентр для обеспечения холодом производства и инженерных систем находится на завершающем этапе строительства."На территории особой экономической зоны в рекордно короткие сроки возведена котельная... В течение месяца проложено около 700 метров трассы газопровода в траншее, бестраншейным и надземным способом. Завершен монтаж эстакады трубопроводов пароснабжения, проложена трасса воздухоснабжения, ведутся работы по устройству компрессорной", - приводятся на сайте слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.Добавляется, что строительство площадки идет с опережением графика, поэтому специалисты планируют запустить производство уже в январе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество