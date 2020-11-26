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Исследование: 23% россиян имеют подушку безопасности на случай увольнения
Исследование: 23% россиян имеют подушку безопасности на случай увольнения
Финансовую подушку на случай увольнения имеет четверть россиян, и у половины из них средств достаточно, чтобы не работать полгода-год, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T07:08
2020-11-26T07:08
2020-11-26T07:08
работа.ру
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сбербанк россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Финансовую подушку на случай увольнения имеет четверть россиян, и у половины из них средств достаточно, чтобы не работать полгода-год, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса "Работа.ру" и "Сбербанк страхования".Оно проведено в ноябре текущего года, в нем приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.Как показало исследование, половина россиян сталкивалась с увольнением в связи с сокращением численности штата сотрудников, банкротством или финансовыми сложностями в компании. "Более половины россиян (52%) сталкивались с увольнениями по сокращению штата, из-за банкротства или финансовых трудностей компании, кризиса. При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды", - говорится в исследовании.Авторы также выяснили у респондентов, как быстро они рассчитывают найти новую работу в случае внезапного увольнения. Большинство (60%) рассчитывает потратить на поиск нового места работы до трех месяцев (из них 30% надеются, что этот процесс займет у них не больше месяца). "21% опрошенных закладывают на поиск нового работодателя до полугода, а 19% - год и более", - следует из данных.
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работа.ру, россия, сбербанк россии, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Финансовую подушку на случай увольнения имеет четверть россиян
, и у половины из них средств достаточно, чтобы не работать полгода-год, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса "Работа.ру
" и "Сбербанк
страхования".
Оно проведено в ноябре текущего года, в нем приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.
"Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян. 10% респондентов указали, что их сбережений хватит не больше, чем на месяц. При этом 34% опрошенных финансовая подушка сможет поддерживать в течение 1-3 месяцев, а 31% — до полугода, а у четверти сбережений хватит на год без работы", - говорится в исследовании.
Как показало исследование, половина россиян сталкивалась с увольнением в связи с сокращением численности штата сотрудников, банкротством или финансовыми сложностями в компании. "Более половины россиян (52%) сталкивались с увольнениями по сокращению штата, из-за банкротства или финансовых трудностей компании, кризиса. При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды", - говорится в исследовании.
Авторы также выяснили у респондентов, как быстро они рассчитывают найти новую работу в случае внезапного увольнения. Большинство (60%) рассчитывает потратить на поиск нового места работы до трех месяцев (из них 30% надеются, что этот процесс займет у них не больше месяца). "21% опрошенных закладывают на поиск нового работодателя до полугода, а 19% - год и более", - следует из данных.