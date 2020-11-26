https://ria.ru/20201126/usole-sibirskoe-1586520864.html

Путин пообещал держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

Путин пообещал держать под личным контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин попросил отчитаться, как идет работа по устранению последствий ЧС в Усолье-Сибирском и какие дополнительные меры надо... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T20:55

2020-11-26T20:55

2020-11-26T20:55

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

происшествия

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САРОВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил отчитаться, как идет работа по устранению последствий ЧС в Усолье-Сибирском и какие дополнительные меры надо предпринять."Хотел бы сегодня услышать от вас, как идет работа на данный момент времени, а также какие дополнительные меры, вы считаете, нужно предпринять для того, чтобы все задачи были решены", - сказал президент на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.Глава государства также отметил, что ситуацию там нужно держать под постоянным личным контролем. "И намерен и сам то же самое делать", - заверил он.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html

https://ria.ru/20200821/priangare-1576076263.html

иркутская область

усолье-сибирское

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владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, происшествия