https://ria.ru/20201126/ulyanovsk-1586465002.html

В родильном отделении ульяновской больницы умерла 20-летняя пациентка

В родильном отделении ульяновской больницы умерла 20-летняя пациентка

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 20-летней девушки в родильном отделении ульяновской больницы, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:56

2020-11-26T15:56

2020-11-26T15:56

россия

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 20-летней девушки в родильном отделении ульяновской больницы, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.Ранее в паблике "Димитровград Новости" в социальной сети "ВКонтакте" жительница Ульяновской области написала, что у ее сестры 23 ноября прошли роды с осложнениями, якобы анестезиолог сделал наркоз, после которого начался отек Квинке. Спустя несколько часов после родов, как пишет девушка, ее сестра пришла в себя, однако позже пациентка скончалась якобы из-за того, что врачи забыли надеть ей кислородную маску и она задохнулась."Для установления всех обстоятельств смерти пациентки в ульяновской областной клинической больнице следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По данным следствия, 20-летняя пациентка поступила в родильное отделение Ульяновской областной детской клинической больницы 24 ноября и скончалась в тот же день.По информации минздрава региона, сейчас в медучреждении проводится служебное расследование. "Медицинская помощь пациентке оказана в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577052081.html

https://ria.ru/20201107/rozhenitsa-1583494403.html

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россия, ульяновская область, происшествия