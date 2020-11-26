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Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
Предприятия и организации российской столицы должны обеспечить удаленный режим работы до 15 января 2021 года минимум для 30% персонала, написал мэр Москвы... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:19
2020-11-26T09:19
2020-11-26T09:48
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Предприятия и организации российской столицы должны обеспечить удаленный режим работы до 15 января 2021 года минимум для 30% персонала, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге."Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым до 15 января 2021 года <...> предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала", - написал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество