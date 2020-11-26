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На Урале завершили расследование дела об убийстве девушки из-за машины
На Урале завершили расследование дела об убийстве девушки из-за машины
Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной из-за ее автомобиля Audi, сообщило в четверг СУСК РФ по РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:36
2020-11-26T14:36
убийство ксении каторгиной в екатеринбурге
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
каменск-уральский
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной из-за ее автомобиля Audi, сообщило в четверг СУСК РФ по Свердловской области.Каторгина пропала вечером 10 октября 2019 года в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, ее обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она собиралась перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку. Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину."В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей соседнего региона, которые совершили ряд преступлений, в том числе особо тяжких", - говорится в сообщении следствия.В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Разбой", "Похищение человека", "Вымогательство", "Хищение" и "Присвоение чужого имущества, вверенного виновному".Объем материалов уголовного дела составил 11 томов, при этом только обвинительное заключение составило свыше 300 страниц, уточняет СУСК.При этом убийство Каторгиной – это только один из эпизодов по этому делу. Так, по данным прокуратуры Свердловской области, одному из обвиняемых и его сожительнице также инкриминируется вымогательство денег у матери сожительницы, которую они похитили и избили.Пресс-секретарь ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что один из задержанных ранее судим за причастность к разбойному нападению. Суд признал его виновным и отправил на семь лет в колонию, откуда он освободился в феврале 2017 года.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html
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убийство ксении каторгиной в екатеринбурге, валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, каменск-уральский, происшествия

На Урале завершили расследование дела об убийстве девушки из-за машины

14:36 26.11.2020
 
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Ксения Каторгина
Ксения Каторгина - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной из-за ее автомобиля Audi, сообщило в четверг СУСК РФ по Свердловской области.
Каторгина пропала вечером 10 октября 2019 года в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, ее обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она собиралась перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку. Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.
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"В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей соседнего региона, которые совершили ряд преступлений, в том числе особо тяжких", - говорится в сообщении следствия.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Разбой", "Похищение человека", "Вымогательство", "Хищение" и "Присвоение чужого имущества, вверенного виновному".
Объем материалов уголовного дела составил 11 томов, при этом только обвинительное заключение составило свыше 300 страниц, уточняет СУСК.
При этом убийство Каторгиной – это только один из эпизодов по этому делу. Так, по данным прокуратуры Свердловской области, одному из обвиняемых и его сожительнице также инкриминируется вымогательство денег у матери сожительницы, которую они похитили и избили.
Пресс-секретарь ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что один из задержанных ранее судим за причастность к разбойному нападению. Суд признал его виновным и отправил на семь лет в колонию, откуда он освободился в феврале 2017 года.
Подозреваемый в убийстве девушки из-за машины в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2019
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеВалерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургКаменск-УральскийПроисшествия
 
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