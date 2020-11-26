https://ria.ru/20201126/tyumen-1586428909.html
В Тюмени охранники магазина заставили отжиматься подозреваемого в краже
В Тюмени охранники магазина заставили отжиматься подозреваемого в краже
Полиция в Тюмени проводит проверку информации о том, что охранники супермаркета "Пятерочка" под угрозой вызова правоохранителей заставили отжиматься мужчину,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:17
2020-11-26T13:17
2020-11-26T14:31
пятерочка (сеть магазинов)
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Тюмени проводит проверку информации о том, что охранники супермаркета "Пятерочка" под угрозой вызова правоохранителей заставили отжиматься мужчину, укравшего вино, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.Ранее соответствующая видеозапись, на которой предполагаемый вор отжимается, появилась в одном из Telegram-каналов."Сообщение по данному факту в органы полиции не поступало. Информация о видеозаписи будет проверена", - сказали в пресс-службе УМВД.
https://ria.ru/20200802/1575266861.html
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Охранники "Пятерочки" заставили отжиматься мужчину, укравшего вино
Тюмень. Полиция проверяет информацию о том, что охранники "Пятерочки" под угрозой вызова правоохранителей заставили укравшего вино мужчину отжиматься.
2020-11-26T13:17
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пятерочка (сеть магазинов), тюменская область, тюмень, происшествия