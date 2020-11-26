https://ria.ru/20201126/tyumen-1586428909.html

В Тюмени охранники магазина заставили отжиматься подозреваемого в краже

В Тюмени охранники магазина заставили отжиматься подозреваемого в краже

Полиция в Тюмени проводит проверку информации о том, что охранники супермаркета "Пятерочка" под угрозой вызова правоохранителей заставили отжиматься мужчину,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:17

2020-11-26T13:17

2020-11-26T14:31

пятерочка (сеть магазинов)

тюменская область

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Тюмени проводит проверку информации о том, что охранники супермаркета "Пятерочка" под угрозой вызова правоохранителей заставили отжиматься мужчину, укравшего вино, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.Ранее соответствующая видеозапись, на которой предполагаемый вор отжимается, появилась в одном из Telegram-каналов."Сообщение по данному факту в органы полиции не поступало. Информация о видеозаписи будет проверена", - сказали в пресс-службе УМВД.

https://ria.ru/20200802/1575266861.html

https://ria.ru/20200724/1574851371.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Охранники "Пятерочки" заставили отжиматься мужчину, укравшего вино Тюмень. Полиция проверяет информацию о том, что охранники "Пятерочки" под угрозой вызова правоохранителей заставили укравшего вино мужчину отжиматься. 2020-11-26T13:17 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пятерочка (сеть магазинов), тюменская область, тюмень, происшествия