Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201126/turizm-1586425268.html
Власти Камчатки планируют создать в сфере туризма 10 тысяч рабочих мест
Власти Камчатки планируют создать в сфере туризма 10 тысяч рабочих мест
Власти Камчатского края рассчитывают создать к 2025 году десять тысяч новых рабочих мест в туристской сфере. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:59
2020-11-26T12:59
камчатский край
владимир солодов
туризм
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583922297_0:146:3072:1874_1400x0_80_0_0_fa9e4bba0499728c29ed097e452cafd1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Камчатского края рассчитывают создать к 2025 году десять тысяч новых рабочих мест в туристской сфере."Мы сейчас инициируем разработку новой версии стратегии социально-экономического развития региона. Одной из ключевых ставок здесь будет развитие туризма как отрасли. Один из ориентиров для меня — создание к 2025 году 10 тысяч новых рабочих мест в туристской сфере. При этом с учётом особенностей туризма на Камчатке, связанных с экологическим и экстремальным видами отдыха, вопросы обеспечения безопасности, конечно, относятся к первостепенным", — сказал губернатор края Владимир Солодов на заседании координационного совета по развитию туризма в Камчатском крае.По сообщению пресс-службы краевого правительства, на совещания был также рассмотрен вопрос о легализации туристических услуг. Отмечалось, что многие частные организации не спешат регистрировать свои компании из-за предъявляемых требований к туроператорам. Однако пользование такими услугами зачастую небезопасно для туристов."Упрощение доступа к оказанию туристических услуг для самозанятых индивидуальных предпринимателей и содействие в продвижении их услуг — это важнейшее направление. Вместе с тем нам нужно проводить активную информационную политику, разъясняя опасность пользования несертифицированными услугами. Кроме того, мы наблюдаем огромную разницу по цене между легальными и нелегальными услугами, поэтому нам нужно, чтобы в результате наших действий не оказалось так, что на рынке останется только верхний ценовой сегмент", — заявил глава региона.В пресс-службе напомнили, что краевые власти рассматривают туризм как один из основных приоритетов развития края. Для этого будет создана базовая инфраструктура, запущены уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма.
https://ria.ru/20201126/zapovedniki-1586324222.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583922297_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6755dc719413527dead0b15c5385afcc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, туризм, камчатский край

Власти Камчатки планируют создать в сфере туризма 10 тысяч рабочих мест

12:59 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкТуристы купаются в Налычевских термальных источниках в природном парке "Вулканы Камчатки"
Туристы купаются в Налычевских термальных источниках в природном парке Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Камчатского края рассчитывают создать к 2025 году десять тысяч новых рабочих мест в туристской сфере.
"Мы сейчас инициируем разработку новой версии стратегии социально-экономического развития региона. Одной из ключевых ставок здесь будет развитие туризма как отрасли. Один из ориентиров для меня — создание к 2025 году 10 тысяч новых рабочих мест в туристской сфере. При этом с учётом особенностей туризма на Камчатке, связанных с экологическим и экстремальным видами отдыха, вопросы обеспечения безопасности, конечно, относятся к первостепенным", — сказал губернатор края Владимир Солодов на заседании координационного совета по развитию туризма в Камчатском крае.
По сообщению пресс-службы краевого правительства, на совещания был также рассмотрен вопрос о легализации туристических услуг. Отмечалось, что многие частные организации не спешат регистрировать свои компании из-за предъявляемых требований к туроператорам. Однако пользование такими услугами зачастую небезопасно для туристов.
"Упрощение доступа к оказанию туристических услуг для самозанятых индивидуальных предпринимателей и содействие в продвижении их услуг — это важнейшее направление. Вместе с тем нам нужно проводить активную информационную политику, разъясняя опасность пользования несертифицированными услугами. Кроме того, мы наблюдаем огромную разницу по цене между легальными и нелегальными услугами, поэтому нам нужно, чтобы в результате наших действий не оказалось так, что на рынке останется только верхний ценовой сегмент", — заявил глава региона.
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
02:18Туризм
На Камчатке сняли на видео медведя, предпочитающего зимнему сну рыбалку
В пресс-службе напомнили, что краевые власти рассматривают туризм как один из основных приоритетов развития края. Для этого будет создана базовая инфраструктура, запущены уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма.
 
Камчатский крайВладимир СолодовТуризмКамчатский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния