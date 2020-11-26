https://ria.ru/20201126/turizm-1586425268.html
Власти Камчатки планируют создать в сфере туризма 10 тысяч рабочих мест
Власти Камчатки планируют создать в сфере туризма 10 тысяч рабочих мест
Власти Камчатского края рассчитывают создать к 2025 году десять тысяч новых рабочих мест в туристской сфере. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:59
2020-11-26T12:59
2020-11-26T12:59
камчатский край
владимир солодов
туризм
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583922297_0:146:3072:1874_1400x0_80_0_0_fa9e4bba0499728c29ed097e452cafd1.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости. Власти Камчатского края рассчитывают создать к 2025 году десять тысяч новых рабочих мест в туристской сфере."Мы сейчас инициируем разработку новой версии стратегии социально-экономического развития региона. Одной из ключевых ставок здесь будет развитие туризма как отрасли. Один из ориентиров для меня — создание к 2025 году 10 тысяч новых рабочих мест в туристской сфере. При этом с учётом особенностей туризма на Камчатке, связанных с экологическим и экстремальным видами отдыха, вопросы обеспечения безопасности, конечно, относятся к первостепенным", — сказал губернатор края Владимир Солодов на заседании координационного совета по развитию туризма в Камчатском крае.По сообщению пресс-службы краевого правительства, на совещания был также рассмотрен вопрос о легализации туристических услуг. Отмечалось, что многие частные организации не спешат регистрировать свои компании из-за предъявляемых требований к туроператорам. Однако пользование такими услугами зачастую небезопасно для туристов."Упрощение доступа к оказанию туристических услуг для самозанятых индивидуальных предпринимателей и содействие в продвижении их услуг — это важнейшее направление. Вместе с тем нам нужно проводить активную информационную политику, разъясняя опасность пользования несертифицированными услугами. Кроме того, мы наблюдаем огромную разницу по цене между легальными и нелегальными услугами, поэтому нам нужно, чтобы в результате наших действий не оказалось так, что на рынке останется только верхний ценовой сегмент", — заявил глава региона.В пресс-службе напомнили, что краевые власти рассматривают туризм как один из основных приоритетов развития края. Для этого будет создана базовая инфраструктура, запущены уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма.
https://ria.ru/20201126/zapovedniki-1586324222.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583922297_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_6755dc719413527dead0b15c5385afcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, туризм, камчатский край
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя - РИА Новости.
Власти Камчатского края
рассчитывают создать к 2025 году десять тысяч новых рабочих мест в туристской сфере.
"Мы сейчас инициируем разработку новой версии стратегии социально-экономического развития региона. Одной из ключевых ставок здесь будет развитие туризма как отрасли. Один из ориентиров для меня — создание к 2025 году 10 тысяч новых рабочих мест в туристской сфере. При этом с учётом особенностей туризма на Камчатке, связанных с экологическим и экстремальным видами отдыха, вопросы обеспечения безопасности, конечно, относятся к первостепенным", — сказал губернатор края Владимир Солодов
на заседании координационного совета по развитию туризма в Камчатском крае.
По сообщению пресс-службы краевого правительства, на совещания был также рассмотрен вопрос о легализации туристических услуг. Отмечалось, что многие частные организации не спешат регистрировать свои компании из-за предъявляемых требований к туроператорам. Однако пользование такими услугами зачастую небезопасно для туристов.
"Упрощение доступа к оказанию туристических услуг для самозанятых индивидуальных предпринимателей и содействие в продвижении их услуг — это важнейшее направление. Вместе с тем нам нужно проводить активную информационную политику, разъясняя опасность пользования несертифицированными услугами. Кроме того, мы наблюдаем огромную разницу по цене между легальными и нелегальными услугами, поэтому нам нужно, чтобы в результате наших действий не оказалось так, что на рынке останется только верхний ценовой сегмент", — заявил глава региона.
В пресс-службе напомнили, что краевые власти рассматривают туризм как один из основных приоритетов развития края. Для этого будет создана базовая инфраструктура, запущены уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма.